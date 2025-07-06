金磚國家巴西峰會 中俄領袖缺席

金磚國家峰會六日在巴西登場，但中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷雙雙缺席，印度總理莫迪將成最大貴賓。（法新社）

2025/07/06 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕金磚國家（BRICS）成員國六日在巴西里約熱內盧舉行年度峰會，但中國國家主席習近平和俄羅斯總統普廷等兩大創始國巨頭雙雙缺席，可能表明這個近年快速擴張、普遍被認為是西方資本主義意識形態「替代品」的組織，對中俄的價值及本身的凝聚力正在走下坡。

習近平上任12年 首度未參加

「衛報」指出，習近平二○一二年掌權後，連續十二年親赴金磚峰會，但今年官方以行程衝突為由，改派國務院總理李強與會。普廷正面臨國際刑事法院（ICC）戰爭罪通緝，可能因此決定不出席，以免東道主巴西政府尷尬，但仍會透過視訊參與。普廷去年即因南非無法提供不逮捕普廷的保證，放棄出席金磚峰會。此外，普廷去年訪問蒙古期間，烏蘭巴托當局未執行逮捕令，因而與ICC存在激烈的法律糾紛。

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普廷面臨ICC戰爭罪通緝 視訊參與

前美國國家安全會議中國事務主任何瑞恩表示，習近平可能是因為最近已在北京接待過巴西總統魯拉，因而決定不赴巴西；也可能是因為普廷缺席，加上印度總理莫迪將以國賓身分，接受巴西國宴款待，因而決定抽身，「不希望被莫迪搶了鋒頭」。

才遭美國轟炸 伊朗總統也缺席

金磚國家常被形容為開發中國家在「七大工業國集團」（G7）以外的替代方案，創始成員國包括中國、俄國、巴西、印度和南非，但去年進一步吸收印尼、伊朗、埃及、衣索比亞、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國。這些國家處於不同的經濟發展階段，對西方的敵意程度也各不相同。新增的成員國使該組織傾向獨裁政權，也讓巴西、南非、印度等國備感不安。除了中俄，伊朗總統裴澤斯基安也因國內核設施才遭美國轟炸，而決定缺席。

對於希望巴西在世界舞台上扮演更重要角色的魯拉，習近平不赴約無疑一大打擊。巴西今年已主辦廿國集團（G20）、金磚峰會，十一月還將舉辦聯合國氣候變化綱要公約第卅次締約方會議（COP30）。此外，巴西明年也將迎來總統大選，外界預期魯拉將史無前例尋求第四個總統任期。

巴西是全球南方國家中的新興外交大國，中俄領袖雙雙缺席，或許對巴西有利，因為巴西希望藉此次峰會來提倡具包容性的全球治理改革，不希望峰會焦點集於中俄批評西方國家在中東和烏克蘭的雙重標準。據了解，巴西提出綠色能源轉型、疫苗合作，以及將最惠國待遇擴及世界貿易組織（WTO）的所有成員國等建議，但專家認為，金磚國家擴充成員國前就已是難以駕馭的組織，巴西很難將這些議程強加給金磚國家。

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