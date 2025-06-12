中國鎖定美國人氣網紅 落地招待10天

中國─全球青年影響力人士交流計畫，邀請美國人氣網紅到中國旅遊10天，全程免費招待。（取自中國青年報臉書）

2025/06/12 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕為了形塑對中國的良好觀感，北京邀請美國擁有至少卅萬追隨者的青年網紅，到中國旅遊十天，全程免費招待，藉此向美國民眾展現「真實的中國」。

根據「中國青年報」等官方媒體發文，這項「中國─全球青年影響力人士交流計畫」，邀請美國人氣網紅，七月十四日至廿三日造訪蘇州、上海、深圳、邯鄲和北京等五個城市，行程涵蓋中國電子商務重鎮，以及小紅書公司、比亞迪公司總部等，受邀網紅也會參加太極等文化活動，直播遊長城等。另外，該計畫安排美國與中國社群網紅合作，創作的內容將由中國官方媒體宣傳。

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另一篇以北美中國留學生為主要對象的媒體「留學生日報」，則呼籲中國留學生鼓勵身邊的美國網紅申請，申請人需要在YouTube、Ｘ等社群平台上活躍，且「熱愛中國文化」、「沒有不良行為歷史」，申請通過者將獲得官方正式邀請，以及國家提供特別協助處理簽證。

中國國家主席習近平二○二三年曾提議，五年內邀請五萬名美國青少年到中國交流，去年更呼籲擴大美中大學生交流。「美國之音」（VOA）今年三月曾報導，美國杜克大學、哥倫比亞大學和密西根大學等校學生，去年參加江蘇省政府舉辦的「美國高校大學生江蘇交流營」，活動期間費用全免，每人還能拿到兩千美元來回機票費用。不過，學生在行前都不知道這是習近平「五年五萬人」倡議的一部分。

一名參加交流營的杜克大學學生說，這項活動很明顯偏重宣傳，看到的是被粉飾的景象；也有團員說，中國媒體採訪時，設法要他們說出讚揚中國的話，甚至有記者指導學生該說什麼。

澳洲智庫「澳洲戰略政策研究所」（ASPI）二○二三年的一份報告也指出，超過一二○名活躍於中國社群媒體的外國網紅，以讚揚、宣傳北京論述的內容，交換中國政府協助這些網紅拓展其知名度。

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