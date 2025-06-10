烏夜襲催毀俄戰機 攻擊兵工廠

烏克蘭特種部隊8日對俄羅斯一座空軍基地發動夜間突襲，摧毀可攜帶「匕首」飛彈的米格-31戰機。（美聯社檔案照）

2025/06/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總參謀部九日指出，烏軍特種部隊在八日對俄羅斯一座空軍基地的夜間突襲中，摧毀兩架戰機，並出動無人機襲擊一家專門生產軍武關鍵零件的兵工廠，為日前「蜘蛛網行動」後再次深入敵營取得勝利。與此同時，俄國八日夜間向烏國發射四七九架無人機進行轟炸，為烏俄開戰三年多來最大規模。

俄發動開戰以來最大規模空襲

據了解，烏軍特種部隊是對距離烏俄邊境約六四四公里的俄國下諾夫哥羅德州薩瓦斯萊卡空軍基地發動襲擊，初步消息指兩架敵機遇襲，可能是「米格-31」和「蘇愷-30/40」，其中米格-31可攜帶「匕首」（Kinzhal）飛彈，是俄軍攻擊烏軍及烏國城市的主要武器之一。

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另外，烏軍也派出無人機襲擊距離邊境約一二八八公里的赤包沙里（Cheboksary）的「VNIIR-progress」電子工廠，該廠專門生產自走砲、「伊斯坎德」（Iskander）飛彈系統，以及「柳葉刀」（Lancet）和「見證者」（Shahed）無人機鎖定裝置的關鍵零件。烏軍表示，已確認摧毀該廠，並引發大規模火災。該州州長尼古拉耶夫表示，該廠已暫時停產，但無人員傷亡。

另一方面，俄軍對烏國的飛彈和無人機攻勢也持續升溫，並在烏國東北部蘇米和東部頓內茨克前線持續取得進展。烏國空軍表示，八日夜間到九日凌晨，俄軍向烏國各地發射四七九架無人機，是兩國開戰以來最大規模的夜間無人機攻勢，同時還有約廿枚彈道飛彈射向烏國中部和西部地區。為因應俄國戰機對烏國西部的空襲，波蘭戰機也升空戒備。

北約︰自身防空能力需提高400％

烏國空軍表示，烏國防空系統摧毀其中二七七架無人機和十九枚彈道飛彈，並聲稱只有十架無人機或飛彈擊中目標。烏國西部城市瑞夫尼（Rivne）市長特列季亞科（Oleksandr Tretyak）證實，這是開戰以來當地遭遇的最大規模攻擊，已確認一死。另有影片顯示，烏軍F-16戰機進駐的杜布諾（Dubno）空軍基地可能也遭到攻擊。

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）九日向倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）發表演說，強調俄國從空中向烏克蘭發動恐怖打擊，為因應俄國威脅，北約有必要將自身防空與飛彈防禦能力「提高四○○％」。

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