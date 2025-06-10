洛城衝突加劇 川普、加州州長互批

美國總統川普下令調派國民兵鎮壓加州洛杉磯反對掃蕩非法移民的抗議活動，加劇衝突惡化，出現焚燒汽車等暴力破壞行為。（法新社）

2025/06/10 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦政府在加州洛杉磯搜捕非法移民的行動，自六日起引發大規模抗議，執法人員與抗議民眾爆發激烈衝突，總統川普已繞過州長紐松，調派國民兵加以鎮壓，但反而加劇衝突惡化。與此同時，川普和紐松持續指責對方應為這場動亂及恢復秩序負責；國防部長赫格塞斯則揚言，若抗議活動惡化，下一步可能調派陸戰隊支援。

川普下令移民暨海關執法局（ICE）擴大掃蕩非法移民，卻在民主黨大本營引發強烈反彈，抗議活動在首批三百名國民兵八日抵達洛城後愈演愈烈，出現焚燒汽車等暴力破壞行為。洛城警察局長麥唐諾（Jim McDonnell）八日晚間表示，當地前幾天的抗議活動多半和平進行，但逐漸失控，「我看到的暴力行為令人作嘔」。警方已宣布，市中心的所有抗議均屬非法集會。

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洛城警方七日拘捕廿九人，八日再逮捕至少十人，隨著掃蕩行動及對暴力事件的調查持續進行，可能會有更多人落網。八日中午，有數十名抗議者在聯邦執法機構前與國民兵爆發衝突，國民兵不斷發射催淚瓦斯及動用警棍等非致命性武器驅散人群，但抗議人群愈來愈多，聚集在城市各處，手持墨西哥國旗和譴責美國移民當局的標語，並癱瘓主要街道和高速公路，也有人投擲瓶子、磚塊等物品，同時向執法人員高喊「你們真可恥」。

邊境沙皇威脅 逮捕加州領袖

川普八日在「真實社群」平台發布一系列貼文，將這場動亂形容成對移民執法工作的攻擊，「曾經偉大的美國城市洛杉磯，已被非法移民和罪犯入侵和佔領」，他已指示國土安全部長諾姆、國防部長赫格塞斯和司法部長邦迪等人，採取「一切必要行動」來恢復秩序，並繼續執行驅逐行動。川普也呼籲洛杉磯警方「別讓這些暴徒逍遙法外」。

加州州長紐松敦促抗議者保持和平，「不要參與川普的政治遊戲」，同時要求川普撤回在洛城部署兩千名國民兵的「非法」命令，並打算就此控告聯邦政府。紐松還指控川普試圖製造危機，侵犯加州自主權，「這是獨裁者、而非總統的行為」。洛城市長巴斯則指出，ICE的掃蕩行動為洛城帶來恐懼和混亂，但也重申抗議應和平進行，絕不容忍暴力。

赫格塞斯表示，若抗議活動加劇，下一步可能調派陸戰隊前往支援，遭紐松痛斥「瘋狂」。赫格塞斯隨後反批紐松任由暴力失控，城市被燒毀、執法人員被襲擊才是瘋狂，「國民兵和陸戰隊，將在必要時與ICE站在一起」。主管邊境事務的「邊境沙皇」霍曼（Thomas Homan）警告，若紐松和巴斯等加州領袖阻礙移民執法工作，可能面臨逮捕。

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