數十億網路資料外洩 中國最大宗

資安媒體發現，中國發生可能是史上規模最大的個資外洩事件，儲存逾40億筆個資的資料庫中，包括來自「微信」和「支付寶」的資料集，甚至包括台灣民眾相關資料。（路透檔案照）

2025/06/10 05:30

資安媒體Cybernews分析 逾10億筆與微信有關

〔編譯林家宇／綜合報導〕資安媒體「Cybernews」研究團隊九日揭露網路資料外洩事件，涉及數十億筆紀錄，規模之大前所未見，主要出自中國用戶。據團隊判斷，台灣也疑似受害。

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網路安全研究員、「安全探索」（SecurityDiscovery）網站所有人迪亞琴科（Bob Dyachenko）與Cybernews團隊攜手，查獲儲存超過四十億筆資料、容量達六三一GB且未設密碼的巨型資料庫。研究團隊指出，資料庫由大量資料集構成，資料來源各異，數量從五十萬筆到超過八億筆不等，蒐集及維護手法細緻，以建立幾乎遍及所有中國公民的行為、經濟和社會檔案的全面性資訊。

由於資料類型的量體和多元性之廣，顯示此資料庫可能是一種「集中式數據匯聚點」，用於監控、用戶分析和累積資料豐富度等目的。如此龐大的資訊庫可能遭到威脅主體（Threat Actor）或國家濫用，包括大規模網路釣魚、勒索郵件、詐騙、到由國家支持的情報蒐集和假訊息活動等。

研究團隊設法查看十六組資料集，檔名「wechatid_db」的資料集存有最多的逾八億筆紀錄，從名稱判斷極可能與中國騰訊公司集通訊、行動支付、社群網路和政府服務等多功能的軟體「微信」有關。

支付寶逾3億筆 用戶陷入災難

第二多為「address_db」超過七．八億筆包含地理識別碼的居住資訊；第三為「bank」超過六．三億筆紀錄金融資訊紀錄，涵蓋支付卡號碼、出生、姓名和電話號碼資料。光是掌握前述三項資料集，熟練的攻擊者便可透過連結不同種類的資料點，找出特定用戶居住地點，以及消費習慣、債務和存款。

其他存放大量資料的還有近五．七七億筆的「wechatinfo」，可能存取的內容為微信通訊日誌，甚至用戶對話。

另一個存有三億筆紀錄的資料集「zfbkt_db」，儲存阿里巴巴集團第三方支付平台「支付寶」資訊。若與另一規模較小、但也有兩千萬筆支付寶相關財務資料結合，對資料外洩的用戶來說形同災難。

「tw_db」資料集涉及台灣

此外，分散在超過九個資料集，涵蓋賭博、車輛註冊、就業資訊、退休金和保險等廣泛主題的逾三．五三億筆紀錄中，其中一個資料集名稱為「tw_db」，團隊認為可能包括涉及台灣的資訊。

研究團隊指出，無法判定外洩資料屬於任何可識別的組織，而且該資料庫被發現後不久就遭關閉。此外，由於資料庫所有者匿名且缺乏通告管道，此次資料外洩的受害者基本上求助無門。

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