提升東亞危機應變力 美菲今夏後勤演習

美國、日本與菲律賓的海岸防衛隊本月中旬將在日本鹿兒島縣近海開展聯合訓練，圖為將參加該聯合訓練的菲國海岸防衛隊船艦「馬格巴努亞號」上的菲國海巡人員六日在馬尼拉參加歡送儀式。（歐新社）

2025/06/07 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕正在東亞地區訪問的美國運輸司令部（TRANSCOM）司令利德（Randall Reed）六日表示，美軍今夏與菲律賓舉行的後勤演習，將有助於提升在因應危急時與盟國協調溝通能力，確保迅速回應未來危機與救災任務、以及對國際和平與印度太平洋地區安全的威脅。

無論在有主權爭議的南海還是中國宣稱為其一部分的台灣附近，華府及其在印太地區的朋友出於對中國日益強勢的擔憂，一直定期舉行聯合演習；美軍與菲律賓武裝部隊（AFP）今夏將在東亞進行「機動衛士」（Mobility Guardian）演習。

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利德在出訪東亞期間的電話會議中向媒體表示，美國維持擴大與該區的關係至關重要，如此才能確保美國能迅速回應災難、反擊對和平與安全的威脅；美國將舉行一系列演習，以及測試現行後勤架構與基礎設施，以確保持續行動自由。利德沒有透露演習的時地等進一步細節，但在描述「機動衛士」演習的目標時說，將尋求展示從美國境內迅速動員，並部署部隊到該區域各地的能力。

利德說，這些演習將可測試美國與其盟友夥伴的戰術、技術和程序，以及強化彼此間的連接能力，有助於深化關係，加強區域安全。美國運輸司令部負責協調全球海陸空武器和其他裝備的預先部署，以及在衝突時提供補給。

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