美暫停學生簽證面談 擴大社群審查

數百名哈佛大學學生27日在校內舉行示威活動，抗議美國總統川普撤銷該校招收外國學生的權利。據稱，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，美國駐外使領館已暫停安排新的學生簽證申請面試。（法新社）

2025/05/29 05:30

審查對象遍及所有外籍生 未來外籍生恐銳減

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國媒體報導，根據一份內部電報，美國國務院為準備擴大審查所有申請簽證赴美求學或交換訪問者的社群媒體帳號，廿七日已下令各領事單位暫停外國學生的留學簽證面談預約。美國川普政府已就所謂的反猶太主義擴大打擊美國各大學，如今又對潛在外籍生開刀，意味此等打擊行動已升高到令人不安的程度，恐導致未來赴美求學外籍生人數銳減。

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擴大審查申請者社群媒體帳號

根據了解，這份日期為廿七日、由國務卿魯比歐簽名的國務院內部電報要求國務院工作人員，「為準備擴大社群媒體篩選與審查，領事部門即日起不應增加任何額外的學生或交流訪問學者（Ｆ、Ｍ與Ｊ）簽證的面談預約時段，直到預計在未來數日發布、更進一步的指導方針出爐為止；尚無人預約的面談時段應立即撤下」。美國政治新聞網站Politico率先披露該電報，國務院一名高官稍後向「華盛頓郵報」證實確有此事。

目前並不清楚預計未來數日內公布的國務院新指導方針內容為何。川普政府稍早也曾下令審查外籍生的社群媒體內容，但當時的審查對象，主要是返回美國，可能曾抗議、反對以色列的加薩行動的外籍生；但研議中新制的審查對象，則擴大到遍及所有外籍生。

國務院稱旨在反恐、打擊反猶太

此外，國務院的電報中未直言那些社群媒體會遭到審查，但提及旨在阻止恐怖份子與打擊反猶太主義的行政命令。

國務院發言人布魯斯廿七日在新聞簡報會上表示，「每個國家都有權了解欲入境該國者、其入境理由、身分背景與做過什麼事，藉此研判此人抵美後會做什麼，這並不是什麼新鮮事，將會繼續使用一切可用工具評估要來（我們）這裡的人，無論是學生還是其他人。」布魯斯不願透露社群媒體審查程序或相關規定會如何改變，但稱該審查過程希望能有助於了解誰有或沒有資格來美國。

每年有超過一百萬名國際學生進入美國各大學求學，為美國經濟帶來數十億美元收入，同時，提升美國在科技領域上的發展。

美洲教育者年會（NAFSA）估計，外籍生在二○二三─二四學年貢獻美國經濟近四四○億美元（約一．三一兆台幣）。

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