以軍計畫 2個月內控制75%加薩

以色列26日新一波空襲釀成加薩走廊至少52人喪生，其中36人死於加薩市一座學校避難所，多為兒童。（法新社）

2025/05/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方廿五日宣布重大戰略轉變，計畫在兩個月內控制加薩走廊七十五％土地，並將巴勒斯坦平民驅趕至僅剩的四分之一區域生存。總理納坦雅胡言明，新攻勢將「征服加薩、佔領土地，以全面清除（巴勒斯坦激進組織）哈瑪斯」。與此同時，加薩衛生部指控，以軍廿六日新一波空襲已釀成至少五十二人喪生，其中卅六人死於一座學校避難所，多為兒童；以軍則指稱該校藏有「關鍵恐怖份子」，已採取措施減少平民傷亡。

空襲52死 多人為兒童

華爾街日報報導，加薩新戰略顯示以軍戰術的根本轉變。自二○二三年十月七日哈瑪斯發動突襲後，以軍反擊初期因未能建立替代治理機制，導致哈瑪斯迅速重整。新戰略則以「區域佔領」為主，逐步建立「無哈瑪斯安全區」。以國官員透露，以軍部隊每奪佔一地，即摧毀所有認定為哈瑪斯使用的基礎設施，目前已摧毀約廿五％地道網。

請繼續往下閱讀...

預計「淨空區」將向南擴展，平民被迫集中至靠近埃及邊境窄小區域。外界憂心，此舉恐導致長期佔領或新人道災難。

配合軍事行動，以色列最快本週啟動美國支持的新援助機制，由美國承包商在加薩四個配送中心發放物資，巴人家庭需派代表每五天領取。以軍聲稱，此舉可阻止哈瑪斯操控援助。然而，聯合國與多個國際組織拒絕參與，批評此舉要求民眾穿越戰區既危險且違反中立原則。「加薩人道主義基金會」執行董事伍德（Jake Wood）廿五日請辭，坦言無法在合乎人道原則下推行這項援助計畫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法