李在明：當選恢復兩韓熱線

民調領先的南韓最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明26日大膽宣示，若當選，將尋求與北韓領導人金正恩舉行峰會，同時承諾重啟兩韓溝通管道，包括恢復中斷的軍事熱線。（美聯社）

2025/05/27 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕距離六月三日南韓總統大選投票日僅剩一週，民調領先的最大在野黨「共同民主黨」候選人李在明廿六日大膽宣示，若當選，將尋求與北韓領導人金正恩舉行峰會，同時承諾會重啟兩韓溝通管道，包括恢復中斷的軍事熱線。

韓美升級全面戰略聯盟

李在明先是透過「臉書」發表外交政策主張，隨後受訪時進一步闡述峰會構想。他指出，與金正恩會面是「理所當然的事」，但坦承在目前情勢下實現「非常困難」。在韓美日三邊合作議題上，李在明強調此乃「重要支柱」，但必須朝向有助於朝鮮半島和平安全及南韓國家利益的方向運作。他矢言將韓美同盟提升為「全面戰略聯盟」，並在原則性處理與日本歷史及領土爭議的同時，鞏固三國合作架構。

請繼續往下閱讀...

在核武議題上，李在明拒絕南韓自主發展核武的可能性，直言「既不現實也不可取」。李在明主張透過凍結北韓核計畫來推動半島非核化進程，而美國在其間扮演重要角色，中國與俄羅斯同樣關鍵，因此南韓「必須妥善處理與所有鄰近國家的關係」。

不過，李在明的前述外交構想招致保守派對手、執政黨「國民力量黨」候選人金文洙陣營強烈質疑。金文洙的外交政策顧問、前核議題談判代表金建指出，李在明改變政策方向，只是為了爭取更多中間選民支持。另一名顧問、前統一部副部長金炯錫則批評，李在明的承諾未能觸及北韓嚴峻核威脅核心問題，只是一廂情願地想要重新接觸這個孤立國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法