中國間諜規模空前 對美滲透史上之最

（法新社檔案照）

2025/05/21 05:30

與中國情報機構交鋒逾30年 美前外交官示警

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國正面臨史上最嚴峻的中國間諜威脅！哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）「六十分鐘」節目十八日報導，在美國的中國民運人士對自身安全深感不安。擁有逾卅年與中國情報機構交鋒經驗的前美國外交官路易斯（Jim Lewis）指出，中國國家主席習近平二○一二年上台後，中國國家安全部的間諜行動變本加厲、規模空前，已躍升為全球最大情報機構，並斷言其對美滲透「無論規模、範圍還是囂張程度，都是美國史上之最」。

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美國情報機構評估，中國不僅是對美國最具持續性的網路威脅來源，還高度仰賴傳統人力情報。中共透過全球秘密特工網絡，監控海外華人社群，威脅異議人士。路易斯透露，中國常以金錢、色誘或脅迫等手段招募間諜，並透過監控「微信」或滲透美國校園蒐集情報。一名學生表示，由於擔心同鄉向中國當局檢舉，她在課堂上不敢自由發言。

中國國安部的人力據估計達六十萬，凸顯其擴張野心。路易斯分析，習近平為鞏固國內權力，嚴防海外革命思想輸入，「美國是他們的第二號目標」，首要目標仍是中國人民，包括旅美華人。

首要目標對付中國人 包括旅美華人

為達此目的，中國甚至在紐約市中心秘密開設海外警察站，表面上提供文件服務，實則針對、騷擾異議人士，公然侵犯他國主權。類似據點也曾現蹤荷、加等其他國家。過去五年來，美國司法部已起訴逾一四○起涉及中國政府騷擾、網攻與間諜活動的案件。

其中，前紐約州長辦公室副幕僚長孫雯（Linda Sun）和夫婿胡驍（Chris Hu）被控收受鉅款，影響州長侯可（Kathy Hochul）的對中政策。另一矚目案例是七十六歲知名學者兼作家王書君，他一九九四年赴美於哥倫比亞大學擔任訪問學者，深獲民運圈信任，卻秘密為中國國安部工作長達十七年，提供異議人士個資與對話。

據報導，王書君於二○二二年遭起訴，去年八月做偽證及充當中國代理人等四項罪名成立。考量其身心健康狀況，法官今年四月判處緩刑三年，但強調其罪行「嚴重」。儘管王堅決否認犯行，但路易斯明確指出：「他是特工，為中國鎖定監視與滲透目標。」

節目同時也揭露受害者的處境。香港出生的美籍社運人士楊錦霞，其個資與另外六十三人名單在王書君行李中被查獲。她做證時表示，從未想過自己遭信任之人監視，她認為中共持續蒐集海外抗爭情報，意圖「讓你噤聲、騷擾或恐嚇你，使你停止行動。」

另一名香港社運領袖郭鳳儀，遭港府懸賞百萬港元通緝，目前在美尋求政治庇護。她透露，每日面臨綁架威脅，「他們視我為叛徒」。郭鳳儀強調，中國的「長臂管轄」讓人在世界任何地方，都難以感到自由。

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