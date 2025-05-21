專家︰普廷爭到更多機會 停火遙不可及

普廷（歐新社）

2025/05/21 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普一度對俄羅斯展現強勢立場，包括提議立即停火卅天及威脅進一步制裁等，卻在十九日與俄國總統普廷通話後不復存在。專家指出，川普分別與俄羅斯及烏克蘭、歐洲盟友溝通後，普廷已經爭取到更多時間和機會，停火及和平決議似乎更加遙不可及。

「彭博」引述歐洲官員說法，歐洲領袖擔憂川普正從外交斡旋中抽身，展現不願在此階段對俄國施加更多制裁的立場，並撤回自己提出的停火協議，烏克蘭領導層及歐洲其他領袖也不同意俄羅斯與烏克蘭直接對話的構想。

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美智庫︰俄國立場始終不變

與川普通話後，普廷除了宣布將與烏克蘭合作擬定潛在和平協議的備忘錄外，並重申俄國的目標在於「消除這場危機的根源」。華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）俄羅斯與歐亞事務資深研究員史內戈瓦雅（Maria Snegovaya）指出，在普廷看來，危機根源包括「烏克蘭的現存狀態」，莫斯科表面上似乎開放協商，並歡迎美國居中協調，避免激怒華府，「但實際上，俄國始終堅持最初的立場」。

曾任美國駐烏克蘭大使的「大西洋理事會」歐亞中心資深主任赫普斯特（John Herbst）表示，美國對俄羅斯握有實質影響力，前提是總統有意施展；華府可透過援助或軍售方式，向烏克蘭開通大規模軍事供應的管道，並對俄國施加更為嚴厲的制裁。

做為川普盟友的共和黨聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham），匯集制裁俄羅斯的法案共識，向普廷展現美國國會懲罰俄羅斯的跨黨派支持。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）表示，只要白宮認定更為苛刻的制裁具有效果，參院已準備好推動法案。

CNN︰捲入戰爭非川普戰略

美國有線電視新聞網（CNN）則指出，川普與普廷這場通話，凸顯普廷在烏俄戰爭議題上，不太需要川普認可，普廷其實只要繼續作戰，就會讓華府從斡旋角色中抽身，而這正中莫斯科下懷。美國目前對俄影響力顯然有限，加強制裁將使美國更深入捲入這場似無止境的戰爭，這並非川普的地緣政治戰略；現在唯一的最佳選擇，就是歐洲必須讓莫斯科看到北大西洋公約組織（NATO）團結一致，而烏克蘭根本毫無選擇。

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