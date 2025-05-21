淡出烏俄和談？川普︰不是我的戰爭

美國總統川普19日分別與俄羅斯總統普廷（歐新社）、烏克蘭總統澤倫斯基（路透）通話，聲稱烏俄將立即就停火展開談判，但也暗示將退出斡旋。（彭博）

2025/05/21 05:30

與普廷通話後宣布 烏俄將展開停火協商 梵蒂岡願當東道主

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普十九日與俄羅斯總統普廷通話逾兩小時後宣布，俄國與烏克蘭將立即展開停火談判，具體條件將由俄烏雙方決定，梵蒂岡已表達對主辦談判的意願。普廷則說，莫斯科準備與烏克蘭就一份「備忘錄」展開合作，以勾勒出未來「可能」達成和平協議的立場。

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稱烏俄直接協商 才有辦法終戰

與普廷通話前，川普先與烏克蘭總統澤倫斯基簡短談話，協調彼此外交策略，澤倫斯基敦促川普堅持要普廷先答應卅天停火。川普與普廷通過電話後，又再與澤倫斯基通話。然而，川普和普廷的通話不僅沒有取得重大進展，川普後續還暗示，美國尚未準備與歐洲一起對俄國施加進一步制裁，並重申「這不是我的戰爭」，顯示華府從烏俄和平進程「抽身」的意圖。

川普在與普廷通話後透過自家社群媒體「真實社群」表示，停火甚至終結戰爭的條件，只有烏俄直接協商才有辦法達成，一改原本宣稱只有自己和普廷直接溝通才能產生重大進展的論調。川普提到，俄羅斯有意在這場「災難性的屠殺」後，與美國進行大規模貿易，「對俄羅斯來說，存在著創造大量就業和財富的巨大機會，他們的潛力無窮」，「烏克蘭在重建國家的過程中，也將從貿易中獲得重大利益」。

與普廷通話後，川普隨即與烏克蘭總統澤倫斯基、歐盟執委會主席馮德萊恩，以及法國、義大利、德國、芬蘭等歐洲領袖通話，提及梵蒂岡已表態有高度意願，由教宗良十四世擔任代表主持烏俄協商，「讓這個程序啟動吧！」

被媒體問到為何改變先前揚言制裁莫斯科的立場時，川普表示，制裁恐導致事態惡化，但也不排除未來實施的可能性。川普還說，若談判沒有進展，「我就只好退出」，「這不是我的戰爭」。

普廷則向媒體宣布，俄國準備與烏克蘭就未來潛在的和平協議合作擬定備忘錄，只要達成適當協議便可能停火。俄國官方媒體引述克里姆林宮發言人佩斯科夫報導，莫斯科與基輔要擬定和平暨停火備忘錄統一文本，必須面對繁複的接觸工作，因此無法設定最後期限，「所有人都想盡快辦妥此事」。

澤倫斯基︰美國參與談判很重要

澤倫斯基與川普通話後在社群媒體寫道，基輔及其盟友或許會尋求包括烏、俄、美國、歐盟和英國參與的高層級會議推動終戰，可能由土耳其、瑞士或梵蒂岡主持，「烏克蘭準備與俄羅斯以任何能帶來結果的形式直接對話」。但澤倫斯基也強調，美國參與談判並追求和平，對烏克蘭及歐洲至關重要，「因為從中（美國缺席）受益的只有普廷」。

澤倫斯基也再次重申，不會從東部和南部四個俄國佔領區撤軍，「這是我們的領土，我們不會從自己的領土撤軍…如果他們（俄國）提出明知我們不會同意的要求，意味著他們不想要和平」。

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