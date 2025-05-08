梵蒂岡樞密會議啟動 票選新教宗

來自全球70國的133位樞機主教7日步入西斯汀教堂，展開一場與世隔絕的樞密會議，承擔為全球14億天主教徒選出新教宗的莊嚴使命。（路透）

2025/05/08 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球天主教界的目光再度聚焦梵蒂岡。為因應教宗方濟各過世後的繼任安排，來自全球七十國的一三三位樞機主教七日步入西斯汀教堂，展開一場與世隔絕的樞密會議（Conclave），肩負起為全球十四億天主教徒選出新精神領袖的莊嚴使命。外界猜測，新教宗有可能來自亞洲或非洲。

這場依循中世紀傳統的教宗選舉，在樞機主教於聖伯多祿大教堂舉行公開彌撒後正式啟動。一旦會議開始，他們將與外界隔絕，直至選出新教宗。據華盛頓郵報描述，樞機主教們身著傳統禮服，在米開朗基羅「創造亞當」穹頂畫下，僅以祈禱、交談和投票進行，理論上無翻譯、無演講、無遊說，並被要求不攜帶手機以防外界干擾。

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歷史經驗顯示，新教宗極少在首日產生，投票或將持續數日，候選人需獲至少三分之二選票方能當選。選票焚燒後，西斯汀教堂煙囪冒出黑煙表示尚無結果；冒出白煙與鐘聲響起則宣告新教宗誕生。首日僅一輪投票，此後每日最多四輪。教宗方濟各經五輪投票當選，而教宗本篤十六世則經過四輪投票當選，如果模式類似，最快新教宗將在八日產生。若連續三天未能選出教宗，投票將暫停一天，然後恢復投票。最近十次樞密會議平均時間約略超過三天，沒有一次超過五天。

教宗影響力遠超過教會，道德感召力舉足輕重。樞機主教團團長、義大利籍雷伊樞機主教在會前彌撒中籲請同僚摒棄個人考量，以教會與人類福祉為重。由於一三三位樞機主教中有八成是方濟各任命，因此新教宗可望延續他的進步理念和政策。

此次秘密會議為史上規模最大的一次，許多樞機主教彼此陌生，且並非都精通梵蒂岡通用語言義大利語，增加了選舉的複雜性。華郵指出，若選舉超過兩日，「教會分裂」的敘事恐將浮現。為確保機密，梵蒂岡已啟動反竊聽措施。樞機主教們普遍期望能迅速達成共識。

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