印巴互轟死傷逾百 國際促降溫

印度7日鎖定巴基斯坦和巴國控制喀什米爾地區共9處恐怖組織營地，發動精準打擊，巴方隨後以重型火砲還擊。圖為印度查摩地區主要城鎮彭琪遭巴國砲擊。（法新社）

2025/05/08 05:30

20年來最嚴重 印度摧毀９恐怖組織據點

〔編譯管淑平／綜合報導〕印度控制的喀什米爾地區發生恐怖攻擊後兩週，印度七日凌晨對巴基斯坦發動精準打擊行動，鎖定巴國和巴國控制喀什米爾地區共九處恐怖組織營地；巴基斯坦隨後以重型火砲還擊。這是兩國廿多年來最嚴重的軍事衝突，造成雙方共一百多名平民傷亡，巴國聲稱擊落印度五架戰機，並揚言將予以報復。

伸張正義 印度稱對恐攻先發制人

印度在七日凌晨一時五分發動這場「辛多爾行動」（Operation Sindoor），動用「暴風影／SCALP」巡弋飛彈、「鐵錘」（AASM Hammer）空對地炸彈，以及先進滯空彈藥（自殺式無人機）等武器，對「虔誠軍」、「穆罕默德軍」和「真主穆斯林游擊隊」三個組織位於巴控喀什米爾和鄰省旁遮普等六地的據點，進行精準打擊，在歷時廿五分鐘的行動中，摧毀九處營地，包括穆罕默德軍位於旁遮普巴哈瓦爾布爾的總部，印方表示「正義得到伸張」。

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巴國隨後回擊 稱擊落5戰機

巴國隨即在印巴喀什米爾邊界發砲還擊，軍方聲稱擊落五架進入該國領空的印度戰機，包括三架法製「飆風（Rafale）」、一架蘇愷-30和一架米格-29戰機，但未獲印方證實。一名印度安全部門消息人士透露，印度有三架戰機墜毀境內。

巴國批戰爭行為 授權軍方回應

巴國說，包括兒童在內的卅六名平民在印度飛彈攻擊和邊境砲擊中喪生，另有四十六人受傷。穆罕默德軍聲明，該組織領袖阿茲哈的十名家人、四名助理死於印度的攻擊。印方則指巴國砲擊造成至少十五名平民死亡、四十三人受傷。

印度外交部次長唐勇勝（Vikram Misri）下午召開記者會表示，印度獲得情資顯示，即將發生針對印度的另一場恐怖攻擊，因此採取行動先發制人，行動聚焦摧毀恐怖份子據點，並未將巴國軍事設施列入攻擊目標，「是審慎、適度，無意使情勢升級」。他說，上月巴哈甘地區發生的恐怖攻擊，是虔誠軍外圍組織「抵抗陣線」（The Resistance Front）所為，巴國在恐攻發生後毫無作為，反指印度升高情勢，誤導國際社會。

巴國總理夏立夫抨擊印度此舉乃「令人髮指的侵略」，屬於「戰爭行為」，已授權軍方採取回應行動。上一次印巴爆發軍事衝突是在二○一九年。國際危機組織分析師東蒂指出，這次的情勢升高，「已經達到比一九年更大的規模，可能產生嚴峻後果」。

國際社會力促兩國降溫。美國總統川普表示，印巴爆發軍事衝突「令人遺憾」，希望「迅速落幕」；國務卿魯比歐說，已與兩國高層安全官員通話，呼籲兩國重啟溝通管道，避免情勢進一步惡化。聯合國、歐盟和英國、法國、德國、中國、俄羅斯等國都呼籲印巴克制；聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人表示，「這個世界承受不起印度和巴基斯坦發生軍事對抗」。

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