「渴望軍事介入外國衝突」瓦爾茲惹毛川普

華盛頓郵報披露，早在美國前國安顧問瓦爾茲陷入Signal洩密事件前，川普就對瓦爾茲「渴望使用軍事力量」感到不滿，包括對伊朗採取軍事行動。（路透檔案照）

2025/05/05 05:30

魯比歐不排除長期兼任國安顧問

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普解除國家安全顧問瓦爾茲職務，改派其擔任駐聯合國大使。「華盛頓郵報」三日披露，早在瓦爾茲陷入通訊軟體Signal群組洩密事件前，川普就對瓦爾茲「渴望動用軍事力量」介入外國衝突感到不滿，其他官員也認為瓦爾茲不適合在川普身邊工作，導致他最終去職。政治新聞網站「Politico」則披露，目前暫代國安顧問的國務卿魯比歐，不排除長期身兼二職。

華郵引述一名白宮高階官員、一名川普顧問及另一名知情人士報導，自川普上任之初，瓦爾茲就一直與其他高階官員意見不合，包括是否對伊朗採取軍事行動。以色列總理納坦雅胡二月初訪白宮前，瓦爾茲似乎早一步與納坦雅胡針對伊朗的軍事選項進行密切協調，瓦爾茲似乎認同納坦雅胡，認為打擊伊朗時機已成熟，「這件事傳到總統耳裡，總統對此很不高興」。

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搶先川普 與納坦雅胡談打擊伊朗

納坦雅胡辦公室證實，納坦雅胡在赴白宮與川普會談前的確先見過瓦爾茲，但否認與他有「密切接觸」。

在瓦爾茲三月下旬陷入Signal群組洩密風波後，一些白宮高階官員開始醞釀由國務卿魯比歐在「相當長一段時間」兼任國安顧問，而掌握白宮人事大權的幕僚長威爾斯，也愈發認為瓦爾茲不適合與川普共事。川普原本一直擱置該提議，但在對瓦爾茲逐漸不滿下，最終自行決定讓瓦爾茲改駐聯合國。

知情人士還透露，川普並未直接解雇瓦爾茲，某種程度上是他在首次執政時吸取的教訓，因為解雇官員會製造潛在敵人，這些人非常瞭解白宮內部運作及川普行事風格，因此調動他們從事不同工作，可以讓政府與他們保持密切聯繫。外界普遍猜測，如果川普確實提名瓦爾茲出使聯合國，聯邦參議院將予以批准。

美國「國家廣播公司」（NBC）引述消息指出，國務院政策規劃主任安東（Michael Anton）、副國務卿藍道（Christopher Landau），以及白宮副幕僚長米勒（Stephen Miller），都是國安顧問潛在人選。不過，「Politico」進一步引述三名白宮高階官員報導，魯比歐預計兼任國安顧問至少六個月，多名資深顧問甚至有意促成這項安排「永久化」。

據了解，魯比歐並未主動尋求擔任國安顧問，而是回應川普和威爾斯要求，以對整體外交政策進行「更全面的控制」。他的職責將是「重新調整」國家安全會議（NSC），確保其「充分反映總統願景」。

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