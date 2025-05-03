戳破中國體制 CIA中文影片策反

美國中情局公開策反中共官員的影片，描述中國高層、基層官員都對政府、黨失望。（擷取自中情局X）

2025/05/03 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國中央情報局（CIA）一日在社群媒體推出兩段影片，針對中共高層官員以及基層幹部，呼籲與美國合作，「掌握自己的命運」。CIA局長雷克里夫說，「熱線已經開通」，希望中國人挺身而出。

局長：熱線已經開通

這兩段宛如電影場景的中文影片，訴求對象分別為中國高層官員以及中共基層幹部。其中一段影片主角設定為對中國體制感到幻滅的一名高官，自己仕途逐步攀升，但是眼見職位更高者一個個被「棄如敝屣」，意識到自己也岌岌可危，「一個人忽然憑空消失，也早已不是什麼罕見的事」；影片中主角考慮到家人安危，於是聯絡CIA。

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另一段影片主角為中共低階官員，稱原本相信跟著黨走，就會前途無量，但是如今晉升無望，「只剩少數人在獨享」，因此決定「拒絕躺平」，選擇接觸CIA。兩段影片長度都各約三分鐘，最後分別打出「你的命運掌握在你手中」、「自己的命運自己掌握」字幕，和透過「洋蔥」暗網等管道聯絡中情局的方式。

這些影片顯然旨在利用中國領導人習近平近來整肅高層官員和軍方將領，可能造成中國政府以及黨內高層不滿。雷克里夫在聲明中說，中共對美國構成最大挑戰，CIA「必須帶著急迫性、創新性和勇氣，持續回應此威脅，這些影片只是我們正在這方面努力的其中一種方式」。他也在受訪時說，熱線電話已經開通，對話將全部保密，希望中國人民挺身而出。

一名中情局官員向路透表示，中國是中情局最重要的情報工作優先對象，CIA有信心，這些影片可突破中國網路「防火長城」的限制，觸及目標受眾。

對此，中國網友在社群媒體「微博」上揶揄CIA「妄想」，且影片拍得比前國務卿龐皮歐時代的還差，還有網友說「我們能要求馬斯克徹底調查，這到底外包了多少手，做出如此荒謬的短片？」

去年十月中情局啟動招募中國、伊朗和北韓線民，也曾推出以中文配音影片向中國人招手。

美國中情局公開策反中共官員的影片，描述中國高層、基層官員都對政府、黨失望。（擷取自中情局X）

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