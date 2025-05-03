洩密案擺不平 美國安顧問去職

美國總統川普宣布，將提名國安顧問瓦爾茲為駐聯合國大使。（歐新社）

2025/05/03 05:30

瓦爾茲轉任駐聯大使

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普宣布上任百日以來的最重大人事異動，提名國家安全顧問瓦爾茲為駐聯合國大使，職務由國務卿魯比歐暫時代理。瓦爾茲三月爆出誤將媒體編輯加入政府高層通訊群組，以致國防部長赫格塞斯針對葉門叛軍的作戰計畫群組對話內容曝光的「Signal門」事件而飽受非議，令川普顏面大失，外界當時就預料瓦爾茲職務難保。

川普一日在「真實社群」發布聲明，將提名瓦爾茲為下一任駐聯大使，讚賞他「一直兢兢業業地將國家利益置於優先」、「過渡期間，魯比歐將在持續強力領導國務院的同時出任國安顧問。齊心協力，我們將不懈地為美國及世界再次安全而戰」。瓦爾茲對此表示，深感榮幸能持續為川普總統和美國效勞。

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對俄伊強硬 也不同川普

「法新社」報導，儘管瓦爾茲在檯面上不斷獲得川普支持，背後卻因Signal門逐漸失去信任，加上其對莫斯科和德黑蘭的強硬立場，也與川普期望迅速達成烏俄停火及核協議的路線相悖。「華盛頓郵報」指出，瓦爾茲去職的主因還包括其任命的多名幕僚遭極右人士如盧默批評對川普不忠。據信瓦爾茲的副手、副國家安全顧問黃之瀚也會一併去職，盧默對黃之瀚的攻擊更甚。

川普自四月初開始，解除包括國安局（NSA）局長兼網戰司令部司令霍格等多名國安成員職務，盛傳是受盧默當面向川普諫言「清君側」影響，即便瓦爾茲當場反駁也無力回天。一日調職消息傳出後，盧默在社群媒體簡短發文：「SCALP」（手下敗將）。她說，瓦爾茲與黃之翰已辭職，點名黃之翰是「中國副國安顧問」。

雖然美國副總統范斯在接受「福斯新聞」訪問時強調，瓦爾茲的調任可被視為「升職」，且與Signal門無關。但分析家認為川普藉調職來挽回面子，同時避免開除帶來的負面宣傳。

川普評估高階幕僚接任

華郵指出，瓦爾茲離開白宮對共和黨鷹派來說是一大損失，他們視其為引導川普向伊朗等美國對手採取更具侵略性的軍事行動要角。不過，在外交政策上亦奉行鷹派路線的魯比歐，應能平息右派的批評聲浪。

「美聯社」指出，據信川普正評估數名高階幕僚擔任國安顧問的可行性，包括中東特使魏科夫、總統特使格瑞尼爾、國家安全會議反恐資深主任高卡及國務院高級官員安東等。魏科夫同時處理烏俄戰爭談判、加薩衝突和伊朗核協定協商，看似是最有力的國安顧問人選。但知情人士透露，魏科夫對此職務不感興趣，不過，若川普要求，仍可能同意暫時承擔。

駐聯大使提名需經過參議院聽證，瓦爾茲屆時將首次面對國會針對Signal門洩密的質問。民主黨議員已磨刀霍霍，要追究到底。

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