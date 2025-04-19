中企提供衛星影像 助青年運動攻擊

拉斯伊薩燃料港一座油槽在空襲後猛烈燃燒。（路透）

2025/04/19 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國國務院十七日指控，中國一間衛星科技企業協助葉門叛軍「青年運動」打擊紅海水域的美軍軍艦和國際船隻，且在與北京當局交涉後情況依舊，「令人無法接受」。

中企與解放軍有關

英國「金融時報」率先披露，與解放軍有關的中國科技企業「長光衛星技術」，向青年運動提供衛星影像，協助鎖定美軍艦和國際船隻。長光衛星技術因向協助侵略烏克蘭的俄羅斯傭兵集團「瓦格納」提供衛星影像，已於二○二三年遭美國財政部制裁。

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國務院發言人布魯斯表示，「我們能夠證實關於長光衛星技術有限公司的報導。他們直接向伊朗支持的恐怖份子青年運動提供支持，攻擊美國利益」。

布魯斯提到，「中國不斷試著把自己塑造為一個全球和平製造者…然而，顯而易見的是，北京及中國企業向俄羅斯、北韓、伊朗等政權及其代理人提供關鍵經濟和技術支持」。

布魯斯指出，即便美方與中方商討此事後，北京對長光衛星技術的支持仍未中斷，「他們依然故我，令人無法接受，無疑與中方宣稱做為和平支持者的說法衝突」。

美軍中央司令部（CENTCOM）十八日聲明，對青年運動掌控、設有三座油槽和精煉設備的拉斯伊薩燃料港（Ras Issa）發動空襲。聲明強調，空襲無意傷害葉門人民，美國不會容忍任何國家或商業實體向諸如青年運動等外國恐怖組織提供支持。

美空襲葉門 已74死

拉斯伊薩港口是油槽和煉油設備的集合地，位於荷台達省紅海沿岸，過去幾天都是美國密集空襲的目標。據青年運動說法，空襲造成七十四人死亡、一七一人受傷，是美國總統川普於三月十五日開始對青年運動發動打擊以來、死傷最慘烈的一次軍事行動。

這也是青年運動首次承認遭受大規模傷亡，根據其控制的電視台播出畫面顯示，現場屍橫遍野，港口的油罐車被摧毀，燃起熊熊大火，石油洩漏到紅海。

空襲造成七十四人死亡、一七一人受傷。紅新月會成員趕忙搶救受難者。（路透）

美軍空襲由青年運動掌控的拉斯伊薩燃料港，港口多輛汽車被炸毀。（法新社）

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