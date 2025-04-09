川普︰12日與伊朗直接「核」談

伊朗外交部長阿拉奇（左）和美國中東特使魏科夫（右），12日將在阿曼舉行核協議談判。（美聯社檔案照）

2025/04/09 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普七日宣布，美國與伊朗將於十二日啟動核協議直接談判，揚言若無法達成協議，「伊朗將陷於巨大危險之中」。但伊朗外交部強調，雙方進行的是間接談判。

伊朗外交部反駁︰是間接談判

川普三月初透露曾直接向伊朗最高領袖哈米尼致函要求核協議談判。到了三月底語氣轉為強硬，警告伊朗若無法與美達成協議，將遭受「前所未見」的轟炸及二級關稅（間接關稅）。

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川普在白宮會見來訪的以色列總理納坦雅胡時，突然向記者宣布美伊將進行非常高層級的直接會談，並正面看待達成協議的可能性，「我們會直接與對方處理此事，或許能夠談成一紙協議」，但「如果談判不成功，我想這對伊朗來說會是非常糟糕的一天」。

伊朗外交部長阿拉奇透過社群平台Ｘ指出，高層級核協議談判將在阿曼舉行，形式為間接而非直接對話，強調「球在美國手中」。據伊朗官方媒體報導，談判將由阿拉奇、美國中東特使魏科夫和擔任協調方的阿曼外長布賽迪出席。

聯合國安理會常任理事國和德國在二○一五年與伊朗達成「聯合全面行動方案」（JCPOA），限制德黑蘭鈾濃縮濃度及交出部分原料、設備，交換解除國際制裁；川普在二○一八年第一任期間退出協議，伊朗則於二○二○年伊斯蘭革命衛隊聖城軍指揮官蘇萊曼尼遭美軍無人機暗殺後，宣布中止履行協議。雙方在此期間未再進行過直接對談，僅在拜登政府時期有過間接對話，但幾無進展。

伊朗官員重申兩國是間接對話，由阿曼居中協調；為避免冗長談判恐引來以色列攻擊，達成協議的時間可能設定約兩個月。納坦雅胡則說，若協議如同利比亞模式，意即拆除並將整個核武設施送往海外，完全避免德黑蘭掌握核武，他便樂觀其成。

保有核設施將賦予伊朗在數週內生產出核武燃料，甚至數個月內製造出完整核武的條件，因此實務上難以讓德黑蘭接受拆除整個設施的要求。然而，自二○二二年加薩走廊戰爭爆發後，伊朗支持的武裝團體，包括巴勒斯坦的哈瑪斯、黎巴嫩的真主黨均遭以色列重創，另一重要盟友敘利亞阿塞德政權更在去年十二月垮台，葉門叛軍青年運動也遭美軍轟炸，在在削弱德黑蘭在中東的影響力。

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