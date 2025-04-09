中國鎖定加拿大總理 動員微信介選

中國正利用社群平台「微信」（WeChat）傳播有關加拿大總理卡尼的不實訊息，蓄意影響加拿大大選。（路透）

2025/04/09 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕加拿大聯邦安全官員揭露，一個與中國政府相關的網路資訊行動正透過社群平台微信（WeChat）鎖定現任總理暨自由黨黨魁卡尼，試圖影響加拿大華人社群對他的觀感。

加拿大「選舉安全與情報威脅工作小組」（SITE）指出，此次行動主要來自微信上一個名為「有理兒有面」的新聞公眾號。情報報告顯示，該帳號與中國共產黨中央政法委員會有聯繫。樞密院辦公室（PCO）七日發布的背景文件指出，該帳號在微信上散布特定論述，強調卡尼對美國的立場，並針對其經驗和資歷進行評論。

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SITE工作小組由全球事務部、加拿大安全情報局（CSIS）、皇家騎警（RCMP）及通訊安全局（CSE）等單位代表組成。專家觀察到，此次操作包含對卡尼的正面與負面敘述，並於三月十日（自由黨黨魁選舉宣布前）及三月廿五日（選戰期間）偵測到針對他的協同性造假行為大幅增加。全球事務部主管加拉扎表示，此類行為特徵包括相同標題在極短時間內出現在多個外國來源，顯非自然資訊傳播模式。「彭博」報導稱，「有理兒有面」與另外卅個較小帳號共同分享了關於卡尼的文章。

假訊息大增 企圖影響華人社群

工作小組評估，此項由外國政府支持的資訊操作旨在影響加拿大華人社群並塑造特定候選人的形象。然而，由五位高階官員組成的「五人小組」認定，此次活動目前侷限於微信平台，未擴散至其他媒體，且不影響加拿大自由公正選舉的能力。內閣助理部長肯普頓表示，儘管難以全面評估影響範圍，官方仍認為有必要向公眾提出警示。當局已於六日向自由黨代表簡報調查結果，並計畫向微信開發商騰訊表達關切。

保守黨議員莊文浩則批評此事顯示北京希望自由黨連任，並指責自由黨過去十年忽視北京干預加拿大民主的行為。他特別提到一些正面貼文，例如一篇暗示卡尼在處理美國貿易行動時表現「強硬」的文章。

自由黨發言人回應，加拿大擁有完善機制來偵測、嚇阻、反制及瓦解外國干預，並重申工作小組已判定此次活動影響有限，不會損害選舉公平性。

中國駐加拿大大使館發言人否認相關指控，稱中國從未干涉加拿大內政，也無意如此。他批評加方僅憑社交平台個別言論便抹黑中國政府，「荒謬且毫無根據」。

據悉，「有理兒有面」非首次涉及類似事件。該帳號曾在二○二三年針對保守黨議員莊文浩，以及今年初針對自由黨政治人物方慧蘭進行資訊操作。

去年一份公開報告指出，中國雖試圖干預近兩次大選，但未能改變結果。卡尼上月接替支持率下滑辭職的前總理杜魯道，而聯邦大選將於四月廿八日舉行。

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