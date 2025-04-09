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    重建美軍 川普︰明年國防預算達1兆美元

    美國國防部長赫格塞斯（法新社檔案照）

    美國國防部長赫格塞斯（法新社檔案照）

    2025/04/09 05:30

    史上最龐大金額 美防長︰提升殺傷力與戰備能力

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在美國全球軍事地位屢遭中國威脅之際，美國總統川普七日在會見以色列總理納坦雅胡時意外透露，他準備為二○二六財政年度制定約一兆美元（逾卅三兆台幣）的國防預算，強調這是美國歷史上金額最龐大的國防預算。國防部長赫格塞斯隨後證實此事，並強調川普正在迅速重建美軍。

    川普︰外面有很多邪惡勢力

    川普七日與訪美討論關稅、加薩衝突等議題的納坦雅胡一同會見媒體時，宣布準備批准金額約一兆美元的國防預算，「沒人看過這種數字，我們非常注重成本，但我們必須建設軍隊，我們必須壯大，因為現在外面有很多邪惡勢力」。川普不諱言，「這是我們為美軍制定的最大一筆預算」，並稱他對此感到自豪。

    同日稍後，國防部長赫格塞斯在社群平台Ｘ發文表示，川普「正在重建我們的軍隊，而且動作很快。第一筆高達一兆美元的國防部預算即將出爐」，似乎證實川普指的正是二○二六財年的國防預算案。他還在文末補充道，川普政府計畫聰明地運用納稅人的每一分錢，提升軍隊殺傷力和戰備能力。美國聯邦政府預算案通常要到五月底才會出爐，川普和赫格塞斯卻提前洩漏相關資訊，令人感到意外。

    投資銀行報告︰國防鷹派贏了

    川普規劃中的一兆美元預算，比美國今年「國防授權法」（NDAA）撥款的八九二○億美元（約廿九．六兆台幣）大幅增加。今年的NDAA挹注對象除了五角大廈外，也涵蓋能源部的核武開發計畫和其他機構的安全計畫，但川普並未具體說明這一兆美元將僅提供給五角大廈，或是涵蓋其他機構的整體國防預算。不過，外界原本就推估，美國未來幾年的預算中，每年的國防支出都將超過九千億美元。

    據報導，目前還不清楚下一財年的預算何時定案或實際分配情況，但川普政府似乎會先公布一份尚缺細節的「精簡預算」，待五月再正式公布內容。投資銀行「TD Cowen」在投資報告中指出，川普政府和國會已就此展開討論，主張增加和限制國防預算的兩派人馬存在分歧，「從目前情況來看，國防鷹派贏了」。

    五角大廈目前也著手整合國內外基地，同時計畫削減五％至八％的文職人員，並將資金重新投入於國防現代化建設，這些都表明川普政府的國防預算規劃發生更廣泛的轉變。

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