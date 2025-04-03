台海緊張 美批准售菲20架F-16

美國國務院宣布，已批准向菲律賓出售20架F-16戰鬥機，支持盟友菲國應對與中國日益升級的緊張局勢。（歐新社檔案照）

2025/04/03 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在中國舉行大規模軍事演習、模擬封鎖台灣之際，美國國務院一日宣布，已批准向菲律賓出售價值五十五．八億美元（約一八四九億台幣）的F-16戰鬥機，支持盟友菲國應對與中國日益升級的緊張局勢。

國務院在聲明中表示，已批准向菲律賓出售廿架F-16戰機及相關設備，以「提升戰略夥伴的安全」，菲律賓仍是東南亞政治穩定、和平與經濟發展的重要力量，這項軍售案將「增強菲律賓空軍執行海上監視的能力」，並「提升其壓制敵方防空系統的能力」。

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軍售案還包括中程空對空飛彈

據報導，美國將售予菲國的F-16戰機，分別為十六架F-16C Block 70/72，以及四架F-16D Block 70/72，其他還包括數百枚中程空對空飛彈、炸彈、防空火砲及彈藥等。國務院發言人表示，軍售案將在菲方提交「正式發價書」（LOA）後，才會最終確定。菲律賓國防部發言人安多隆則說，尚未收到正式通知。

菲律賓與中國在南海的對峙持續升溫。對此，中國外交部發言人郭嘉昆二日聲稱，菲律賓與其他國家的任何防務安全合作，都不應針對第三方或損害第三方利益，更不能威脅地區和平與安全、加劇地區緊張。

去年十二月，菲律賓宣布有意採購美國「泰風」（Typhon）中程飛彈系統，捍衛海洋權益，激怒中國。北京警告，這類軍購可能引發區域軍備競賽。

菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納一日表示，若台灣遭到入侵，菲律賓將「無可避免地」被捲入其中，因此必須「開始制定行動計畫」。他還說，將於本月揭幕的美菲年度「肩並肩」聯合演習，主要將在呂宋島進行，這是菲律賓距離台灣最近的地區。

美國國防部長赫格塞斯三月底訪問馬尼拉時，誓言重建印太地區的嚇阻力，以應對來自共產中國的威脅。美國國務卿魯比歐重申美國對菲律賓的承諾，相較於川普政府經常指責歐洲盟友「佔美國便宜」，形成鮮明對比。

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