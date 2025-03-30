緬甸世紀強震／多國赴緬伸援 我搜救隊待命

緬甸軍政府向國際求援，美國、中國、印尼和南韓紛紛宣布提供人力、物資和金錢援助。圖為中國救難隊出發前影像。（歐新社）

2025/03/30 05:30

〔編譯林家宇、記者鄭景議／綜合報導〕緬甸地震傷亡嚴重，軍政府已向國際發聲尋求援助，獲各國正面回應。美國總統川普稱美方將協助該國應對災害；中國國家主席習近平向軍政府領導人敏昂來致電慰問，承諾願提供所需支援；世界衛生組織（WHO）已調動醫療用品並啟動緊急管理應對機制。我國搜救隊雖已準備就緒，不過泰、緬兩國政府鑑於當地現況、客觀基礎條件等考量，暫未同意我國搜救隊前往搜救。

川普廿八日稱華府已與緬甸當局對話，「我們會予以協助，所發生之事非常嚴重」。然而，川普政府上任後大幅削減「美國國際開發總署」（USAID）和國務院的外國援助資源，USAID前官員批評川普政府的應對體系「陷入混亂」，缺少人力、資源拯救生命。對此，國務院發言人布魯斯表示，USAID仍維持有能力應對災害的專家團隊，不受組織規模削減的衝擊。

請繼續往下閱讀...

國際反應方面，中國、印度、俄羅斯、新加坡等多國搜救團隊陸續趕赴當地協助搜尋生還者。中國已派遣八十二人組成的團隊前往緬甸救災，另一組來自雲南的救難隊也已抵達第一大城仰光；中國政府還將提供一億人民幣用於緊急人道援助，並在卅一日啟動物資運送。印度派遣一架載有必要物資及搜救、醫療團隊的C-130軍事運輸機飛抵緬甸。馬來西亞、香港也將派團前往緬甸。

聯國撥款500萬美元

聯合國已撥款五百萬美元協助救災，南韓計畫援助約兩百萬美元人道資源。日本首相石破茂分別向緬、泰致哀；東南亞國家協會（ASEAN）發布外交部長聯合聲明，除表達慰問，也強調將密切協調人道協助，促進救濟行動。

我國消防署指出，截至昨日晚間為止，國際搜救隊中有十二隊已經動員，含我國有二十八隊待命中。我方已完成搜救人員一百二十名（含五位醫師、一位獸醫師、七位護理師）、搜救犬六隻及各式裝備器材十五公噸的救援待命整備，慈濟慈善基金會也在地震後迅速開始動員。目前駐泰、緬代表處仍持續向兩國政府表達我國援助意願。

WHO從日內瓦總部進行地震應對協調，已動員位於杜拜的物流中心，在預料大量傷患需要處置的情況下，特別著重創傷用品和外部固定器材等資源。「無國界醫生」（MSF）呼籲緬甸政府迅速開通並及時核准物資、人員進入災區的權限。

緬甸芮氏規模七．七地震引發全球關注及關心。圖為印度阿姆利則學童手持蠟燭為緬甸、泰國災民祈福。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法