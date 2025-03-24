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    菲將領︰會讓中國夜不成眠／美菲「肩並肩」軍演 英法澳加日韓將參與

    美菲將於四月二十一日至五月九日舉行年度「肩並肩」聯合演習，此次演習規模創歷年之最，動員約一萬六千名官兵。圖為二○二四年五月美菲「肩並肩」演習，美菲軍隊在菲國最北端的巴丹群島進行操練。（美聯社檔案照）

    美菲將於四月二十一日至五月九日舉行年度「肩並肩」聯合演習，此次演習規模創歷年之最，動員約一萬六千名官兵。圖為二○二四年五月美菲「肩並肩」演習，美菲軍隊在菲國最北端的巴丹群島進行操練。（美聯社檔案照）

    2025/03/24 05:30

    全戰鬥模擬 將實彈擊沉二戰退役艦

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國與菲律賓即將於四月廿一日至五月九日舉行第四十屆「肩並肩」（Balikatan）年度聯合演習，此次演習規模創歷年之最，動員約一萬六千名官兵。除美菲雙方主力外，澳洲、加拿大、法國、日本、南韓及英國也將派員參演。這場「全戰鬥」（full battle）模擬將涵蓋飛彈實彈試射，並擊沉菲律賓海軍退役的二次世界大戰巡邏艦「馬爾瓦號」（BRP Miguel Malvar），藉此展現聯合戰力與決心。

    香港「南華早報」廿三日報導，菲律賓近年積極更新武器裝備，此次演習中，菲國空軍將部署二○二二年自以色列拉斐爾先進防衛系統公司採購的「Spyder」機動防空系統，海軍則計畫試射配屬飛彈巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）及「魯納號」（BRP Antonio Luna）的法國製「西北風3型」（Mistral 3）防空飛彈。首次整合空防與飛彈防禦的聯合操演，正彰顯美菲兩國在協同作戰能力與雙邊防衛上的合作決心。

    對於中國可能的反應，去年「肩並肩」演習執行官、菲律賓准將洛希科（Michael Logico）直言：「我不在乎中國如何反應；若讓他們夜不成眠，便意味著我們策略奏效。」退役美軍陸戰隊上校、華府智庫安全政策中心高級研究員紐夏（Grant Newsham）也指出，此次演習正是對中國在該地區咄咄逼人的直接回應，中國不僅在菲律賓海域採取強硬行動，甚至聲稱巴拉旺（Palawan）屬於中國。

    軍演地點呂宋島北部 鄰近台灣

    據報導，演習地點選在具有高度戰略意義的地帶，包括鄰近台灣的呂宋島北部，以及菲中爭議多年的西菲律賓海（菲方對南海主權聲索區的稱呼）。此外，布拉坎省（Bulacan）、前美國蘇比克海軍基地所在的三描禮士省（Zambales），與菲國最大軍營麥格塞塞堡所在地的新埃西哈省（Nueva Ecija），也納入演練範圍。

    美國做為菲律賓最主要的安全盟友，自一九五一年締結共同防禦條約以來，長期舉行聯合軍演。然而，菲律賓大學政治學教授克拉夫特指出，菲律賓過度依賴美國的安全承諾，而川普政府的「交易式政治」讓菲國不得不尋求與日本、法國、紐西蘭等國的多邊合作，以降低戰略風險。

    洛希科強調，儘管外界對美國未來對亞太地區的關注有所質疑，但現行的軍演計畫將充分證明美國對區域安全的持續投入。他諷刺俄羅斯已成「式微」之勢，無法戰勝相對較為弱小的烏克蘭，華府認為北大西洋公約組織（NATO）可望分擔歐洲相關任務，讓美國可以將重心轉向太平洋地區。

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