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    10年內成軍 F-47戰機要點一次看

    美軍高度保密的F-47將具備最先進的匿蹤和突圍技術，對於美軍未來幾年制衡中國軍隊至關重要。圖為藝術家繪製的F-47外型渲染圖。（路透）

    美軍高度保密的F-47將具備最先進的匿蹤和突圍技術，對於美軍未來幾年制衡中國軍隊至關重要。圖為藝術家繪製的F-47外型渲染圖。（路透）

    2025/03/23 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國空軍第六代戰機「F-47」確定由波音公司生產，這架先進空對空戰機對於未來幾十年嚇阻中國人民解放軍十分關鍵，預計在十年內部署，具有升級的匿蹤和長程打擊能力，且可與半自動無人機協同作戰，力保美國的空中優勢。

    命名緣由：

    美國空軍參謀長阿爾文表示，新戰機命名為F-47是因為川普為第四十七任美國總統，加上美國空軍成立於一九四七年。儘管率領「政府效率部」（DOGE）的川普盟友馬斯克曾公開表示，有人駕駛飛機在無人機時代已過時，但空軍研判，有人駕駛飛機對於未來的戰爭仍然很重要，尤其是採用尖端設計、具備先進傳感器和更強大引擎，並與新型無人機協作的飛機。

    搭配無人僚機 構築次世代空戰核心：

    F-47是「次世代制空權」（NGAD）空戰體系的核心，整個體系另含「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA）、尖端感測器、武器和其他技術，可與衛星及其他飛機融合成同一作戰網路。通用原子（General Atomics）與安杜里爾（Anduril）等兩家公司已在開發與F-35和F-47搭配的無人機RFO-42A和RFO-44A。美國空軍希望無人機採用自主軟體操控，能執行偵察、打擊、電戰和誘餌等任務。

    採購架數將超過F-22：

    美國空軍並未具體說明計畫採購多少架F-47，但表示將超過目前F-22的數量，後者目前為一八○架。專家推估，研發和採購總成本可能超過五百億美元（約一．六六兆台幣），而F-47合約也讓近年在軍、民用飛機領域都陷入困境的波音一吐怨氣。儘管F-47的潛在成本引發批評，但支持者認為，保持空優對於美軍嚇阻中國的更廣泛計畫至關重要。

    中國第六代戰機非對手：

    阿爾文表示，實驗版飛機在過去五年已試飛數百小時，並測試尖端概念，美軍有信心突破技術極限，「雖然F-22是目前世界上最優秀的空優戰機，其現代化改造也將更出色，但F-47具有前所未有的成熟度，將是一個時代的飛躍，已做好主導未來戰鬥的準備」。此外，阿爾文也對中國去年十二月聲稱試飛第六代戰機J-36的說法嗤之以鼻，強調F-47才是真正的全球第一架有人第六代戰機，可壓倒最有能力的對手，並在可以想像的最危險環境中作戰。

    確保印太優勢 美軍需要大量空中武力：

    五角大廈在去年十二月的中國軍力報告中警告，雖然共軍現代化進程受習近平肅貪拖累，但整體仍在快速進行，在空軍方面正逼近美國標準，尤其無人機技術更與美軍旗鼓相當。若美軍要在印度—太平洋地區作戰，將需要大量空中武力，包括有人駕駛及無人作戰飛機。除了美國空軍外，美國海軍的下一代先進戰機F/A-XX計畫也在醞釀中。

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