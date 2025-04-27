川普語出驚人：美國船隻應免費通過巴拿馬運河和蘇伊士運河

川普26日在社群媒體「真實社群」發文指出：「美國軍艦和商船應獲准免費通過巴拿馬運河及蘇伊士運河！」圖為巴拿馬運河。（路透）

2025/04/27 08:18

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後宣示將重掌巴拿馬運河控制權，而26日川普再度語出驚人，在社群媒體「真實社群」（Truth Social）上發文指出：「美國軍艦和商船應獲准免費通過巴拿馬運河及蘇伊士運河！」

川普在「真實社群」貼文指出，如果沒有美國，巴拿馬運河及蘇伊士運河根本不會存在，美國的軍用和商用船隻應該被允許免費通過這兩條運河，且他已要求國務卿魯比歐（Marco Rubio）立即處理此事。

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綜合外媒報導，巴拿馬運河橫跨北美洲與南美洲之間最狹窄的部分，使船舶能更迅速在大西洋和太平洋間航行。美國於20世紀初完成巴拿馬運河建設，但在1999年將這條深具戰略意義水道的控制權交還巴拿馬，目前美國每年有40%的貨櫃運輸需經過巴拿馬運河。

位於埃及的蘇伊士運河是連接歐洲和亞洲的重要水道，在葉門叛軍「青年運動」（Houthi）對行經紅海（Red Sea）跟亞丁灣（Gulf of Aden）的船隻展開襲擊行動之前，全球海上貿易約10%得經過蘇伊士運河。

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