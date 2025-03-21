中國處決4加拿大公民 兩國再惡化

加拿大外交部長趙美蘭19日表示，中國無視渥太華當局請求從寬處理，近幾週處決4名被控涉及毒品罪名的加拿大公民，「我方強烈譴責中國處決加拿大人的行動」。（美聯社檔案照）

2025/03/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）十九日譴責中國今年稍早處決四名因毒品罪名遭判處死刑的加拿大公民，稱其「有違人類基本尊嚴」；中方稍後表示一切依法處理，並反控加拿大企圖干涉中國司法主權。此一發展恐令已因華為孟晚舟事件、加拿大指控北京介選，以及雙邊貿易爭端等爭議而緊繃的中加關係更為惡化。

皆擁雙重國籍 加國交涉未果

率先披露此事的是加國媒體「環球郵報」（The Globe and Mail），該報稱是在向加國全球事務部查詢時獲悉這四人遭處決的消息。趙美蘭以家屬要求隱私為由未透露遭處決的四人身分，但稱四人皆有加拿大與中國雙重國籍，她本人與前總理杜魯道過去數月來曾試圖介入，請求北京方面從寬處理，但未能成功；在被問到加國是否會因此報復中國時，趙美蘭並未列出清單，但說會就此與未來案件持續與北京交涉。

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中國外交部發言人毛寧廿日在例行記者會上被詢及此事時，亦未透露遭處決者的身分，僅稱打擊毒品犯罪各國責無旁貸，中國對不同國籍被告一視同仁，並要求加拿大尊重法治精神，停止干涉中國司法主權。

中國不承認雙重國籍，目前並不清楚這四人是中裔加籍或加裔中籍。此前曾有多名加拿大籍華人因販毒與製毒在中國被判死刑，包括范威、徐偉洪與葉建輝，但不清楚他們是否在遭處決的四名加國人之列。紐約時報報導，舊金山人權組織「對話基金會」創始人康原（John Kamm）透露，四名遭處決者皆為男性，案件審理地點是廣東，范、徐、葉三人都是被廣東的法院判死。

康原稱中國短時間內處決四名外籍人士「非比尋常」，曾在中國入獄的英國前私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）則稱此為「史無前例」與「一記警鐘」，是中國無意與加拿大修好的強烈信號。

仍有上百加國人關押在中國

根據國際特赦組織，中國是世上死刑執行最多的國家，常以毒品相關罪名判處外籍人士死刑，但處決西方人實屬罕見。目前仍有約一百名加拿大人被關押在中國，其中許多人因毒品被定罪，其中最引人注目的是原本被判十五年，稍後改判死刑的謝倫伯格（Robert Schellenberg）。不過，加拿大外交部已證實，謝倫伯格並不在此次四人名單中。

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