擴大Squad 菲拉攏印度南韓

菲律賓參謀總長布勞納表示，菲律賓和美國、日本、澳洲等盟友，正試圖擴大Squad聯盟，納入印度與南韓，在印太地區抗衡中國。圖為布勞納（右）和美軍印太司令部司令帕帕羅（左）。（法新社檔案照）

2025/03/21 05:30

遊說加入印太安全聯盟小隊 抗中擴張

〔編譯陳成良／綜合報導〕為對抗中國在南海的軍事擴張，菲律賓正積極遊說印度與南韓加入由美國、澳洲、日本及菲律賓組成的非正式印太安全聯盟「小隊」（Squad），旨在打造更強大的區域合作架構，以遏制中國影響力。

中國南海脅迫 威脅區域穩定

根據路透與印度媒體報導，菲律賓參謀總長布勞納十九日在印度新德里舉辦的「瑞辛納對話」（Raisina Dialogue）會議上表示，中國在南海的「非法、脅迫性及破壞性的灰色地帶」行為已威脅區域穩定，他呼籲理念相近的國家團結應對。

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布勞納指出，中國在南海建造三座人工島，其中的美濟礁配備二．七公里跑道、防空系統及飛彈設施，顯露其意圖控制南海。他警告，若不採取行動，中國可能達成此目標。為此，他提議擴大「小隊」，納入印度與南韓，深化軍事交流、情報共享及聯合演習。他透露，菲律賓已與印度展開國防合作，並計畫在與印度國防參謀長邱漢（Anil Chauhan）會晤時正式提出邀請。

布勞納在前述會議的空檔時表示，「我們與印度有共同點，因為我們有共同的敵人。我不怕說中國是我們共同的敵人。因此，我們之間的合作很重要，或許還可以交換情報」。印度已經是與美國、澳洲、日本合組的「四方安全對話」（Quad）成員之一，若再加入「小隊」，形同讓「小隊」變成「四方安全對話+」。

Squad南海聯合行動已逾一年

「印度時報」報導，中國持續在南海、東海及台灣海峽推行擴張政策，頻繁挑戰國際法規範。面對中方軍事壓力日增，日本防衛省統合幕僚長吉田圭秀指出，為因應安全威脅，日本將大幅增加國防預算，全面提升作戰能力；美軍印太司令帕帕羅上將也呼籲，各國應建立堅實嚇阻，以防止爭端以武力解決。

雖然「小隊」為非正式聯盟，但成員國已在南海進行逾一年的聯合行動，展現團結姿態。同時，菲律賓與中國在南海的衝突持續升溫。帕帕羅強調，和平國家需建立強大嚇阻力以防衝突升級。他並透露，新上任的川普政府已與「四方安全對話」成員國外長會晤，重申對印太安全的承諾。布勞納則表示，美國的支持力度可望進一步增強。

常態部署印度洋 中惹疑慮

中國不僅在南海活動頻繁，其擁有三七○艘艦艇的全球最大海軍也常態部署於印度洋地區，包括具雙重用途的研究船，引發鄰國疑慮。印度海軍參謀長特里帕蒂表示，印度有能力維持印度洋「海域意識」（MDA），並致力守護區域和平。

中國外交部長王毅本月七日曾反駁稱，菲律賓受「外部勢力」操縱，試圖抹黑中國。布勞納則回應，菲律賓與印度面臨中國的共同威脅，加強情報共享與軍事合作是遏制其擴張的關鍵。

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