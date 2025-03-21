烏允局部停火 川普願接管俄佔區核電廠

圖為獲釋烏國戰俘。（路透）

2025/03/21 05:30

川普允協助取得防空軍需

〔編譯張沛元／綜合報導〕曾在白宮公開互嗆危及雙邊關係的美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基，十九日舉行一場「非常好」與「很坦白」的電話對話，澤倫斯基同意川普前一日與俄羅斯總統普廷電話熱線時達成的針對能源設施的部分停火，川普則承諾協助烏克蘭取得防空軍需，甚至表示可讓美國持有與營運烏國核電廠以確保俄羅斯不會在停火期間蠢動。

在川普與俄烏領袖都進行對話後，克里姆林宮高級顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）廿日證實，美俄官員將在廿四日於沙國首都利雅德就烏克蘭問題舉行會談。他說，兩國代表團將就川普與普廷提到的「黑海倡議」進行討論。稍早澤倫斯基在結束與川普的對話後曾說，基輔當局和美國正安排未來數日內在沙國會晤。目前還不確定，美方是否可能趁機安排三方會談。

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川澤通話一小時 溝通「非常棒」

十九日是川澤自二月底的白宮爭辯以來首次對話，歷時約一小時，談論日前雙普通電話的詳細內容。川普稱與澤倫斯基打了一通「非常好的電話」，白宮甚至稱之「非常棒」；澤倫斯基則說該通話「非常正面，非常重要嚴肅與坦率直白」，並稱未感受到被川普施壓做出讓步。普廷在前一天的雙普會中並未接受美方所提、烏方已點頭的無條件停火卅天，但同意暫時不攻擊烏克蘭的能源與基礎建設。

對此，澤倫斯基指出，烏克蘭「準備好」暫停攻擊俄羅斯的能源網路與基礎建設，並與川普討論美國接管位於俄羅斯佔領區的烏克蘭札波羅熱核電廠的計畫。澤倫斯基在通話後於社群媒體上發文說，邁向徹底結束戰爭的初期步驟之一，可能是停止攻擊能源與其他民用基建，「烏克蘭確定我們準備好落實（此步驟）」，並指示相關團隊解決落實與擴大部分停火的技術問題。

讓美國持有核電廠 有助營運

美方也證實川澤對話論及接管烏國核電廠，國務卿魯比歐與國家安全顧問瓦爾茲發表聯合聲明，稱華府憑藉其在電力與公用事業上的專業知識，很能在營運烏克蘭的電力供應與核能電廠上幫上忙，「美國擁有這些電廠是對該基礎建設的最佳保護」。此外，澤倫斯基在通話中還要求額外的愛國者防空飛彈系統；魯比歐與瓦爾茲說，川普同意與澤倫斯基合作取得該防空系統，特別是在歐洲國家尋找資源。

獲釋的烏國戰俘與親人激動相擁。（歐新社）

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