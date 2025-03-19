港警跨境恐嚇? 澳洲居民收懸賞追緝信

歐盟18日發表最新年度「外國資訊操弄干擾」調查報告，指出中國正大幅增加雇用公關公司和海外在地網紅，以製造、放大或洗白符合中國在全球政治利益的資訊內容，並利用大量假網站散播不實資訊。（法新社檔案照）

2025/03/19 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲墨爾本近日爆出香港國安法跨境恐嚇事件，震驚各界。多名當地居民近日接獲從香港寄來的匿名信，懸賞一百萬港幣（約四二四萬台幣），要求提供香港民主派人士任建峰的行蹤，或將其「送交」香港或澳洲警方，引發澳洲政府強烈反應。外交部長黃英賢對此表示「深切憂慮」，強調坎培拉當局絕不容忍此類恐嚇行為，將直接與中國及香港當局交涉。

英國「衛報」報導，信中提及任建峰在墨爾本的兩個地址，分別為阿伯茨福德住宅區及中央商業區，措辭與香港警方通緝公告一致，並強調港府保安局長鄧炳強將其列為「國安罪行潛逃者」。

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匿名信要求知情者通報國安處

任建峰是一名律師，曾在香港居住廿年，二○二二年返回澳洲定居，隨後積極參與香港民權運動，公開批評港府侵蝕司法獨立，並多次呼籲國際社會制裁香港官員。二○二三年七月，香港警方依據國安法將他與另外七名海外民主派人士列入通緝名單，指控其「勾結外國勢力」。香港國安法具備「長臂管轄權」，允許港府針對全球範圍內的言論或行為採取行動。

恐嚇信詳細描述任建峰外貌，並要求知情者聯繫香港國安處，但寄件者身分不明。香港警方對衛報查詢未予回應，港府發言人則表示，政府不會發布匿名信，但會採取一切措施追究違反國安法人士。

任建峰：不會沉默 不會自殺

面對威脅，任建峰在Ｘ平台上回應：「我不會沉默，在香港重獲自由前不會返回」，甚至表示「不會自殺」。此前他在澳洲國會聽證會上警告，港府行為已干涉其做為澳洲公民的自由與民主權利，「若我成為目標，任何澳洲人都可能受害」。

澳洲在野自由黨的影子內政部長派特森稱此為「令人髮指的外國干預」，呼籲依據澳洲間諜法展開調查。

旅澳的中國問題專家楊懷玲指出，若香港警方不澄清事件，澳洲可能視其為縱容此類行為。此類跨境恐嚇並非孤例，旅英前香港區議員劉珈汶及獨立派人士鍾翰林，也曾接獲類似恐嚇信。劉珈汶譴責此舉為「與中國大使館相關的流氓行為」，威脅英國境內人士安全。

專家認為，港府此舉旨在製造寒蟬效應，壓制海外異議，懸賞金額達百萬港幣，但兌現可能性極低，更像是心理戰術。澳洲因國安法損害香港法治，已於二○二○年暫停與香港的引渡協議，當地警方不會協助逮捕任建峰。

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