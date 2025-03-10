金融時報：中資秘密流入馬斯克新創公司

馬斯克。（路透檔案照）

2025/03/10 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕英國「金融時報」九日引述涉及交易的資產管理公司及投資人說法報導，科技富豪馬斯克（見圖，路透檔案照）被美國總統川普指派為重整聯邦政府的政府效率部（DOGE）領軍人物以來，中國的資產管理公司持續向中國富豪籌資，這些資金持續流入馬斯克的未上市新創公司，包括人工智慧（AI）企業xAI、大腦晶片公司Neuralink，以及太空探索科技公司（SpaceX），金額超過三千萬美元（約九‧八億台幣）。

使用SPV融資 隱藏投資人身分

前述投資是透過特殊目的公司（SPV）這類不透明的結構進行，優點是可以隱藏投資人身分，以免在美中兩國關係低迷之際，激怒對中國資金審慎以待的美國政府和企業。報導指出，使用SPV進行融資已是司空見慣，並未違法，由於結構不透明，難以評估中資流入馬斯克未上市新創公司的全部規模，但由於馬斯克積極參與美國政策、政治及商業活動，這些投資可能存在不當影響和利益衝突的疑慮。

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有三家中國資產管理機構向金融時報透露，他們過去兩年向中國投資者出售SpaceX、xAI及Neuralink的股票，合計價值超過三千萬美元；如今，這些公司的估值已大幅攀升。參與這些交易的人士透露，中國資金流入馬斯克的商業帝國，主要基於獲利考量，與技術轉讓或影響公共政策幾乎無關。

然而，華府智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員史劍道（Derek Scissors）指出，「處於馬斯克職位上的人，怎麼能和中國有如此多關係，卻仍然成為改革美國政府的好人選？」中國資金湧入馬斯克的商業帝國，進一步凸顯他更關心自己在中國的聲譽和企業品牌，而非美國利益。

川普否認馬斯克、魯比歐爭吵

紐約時報披露，馬斯克與總統川普內閣成員的嫌隙已浮上檯面，甚至在會議上當著川普的面，與國務卿魯比歐針對國務院人事精簡問題，爆發激烈爭執。川普八日透過自家社群平台「真實社群」發文否認此事，強調「伊隆（馬斯克）和馬可（魯比歐）關係良好。任何與之不符的說法都是假訊息」。

紐時指出，DOGE的作為引發數起法律訴訟及共和黨國會議員關切，部分議員已直接向川普表達不滿。除了魯比歐，馬斯克亦受到其他內閣成員挑戰，包括運輸部長達菲（Sean Duffy）、退伍軍人事務部長科林斯（Doug Collins）等人，馬斯克與川普內閣的嫌隙，似已發展至無法掩蓋的地步。前述會議所揭示的轉捩點，在於川普有意對馬斯克施加某種程度的限制，今後相關事務由部長負責，馬斯克團隊僅扮演顧問角色。

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