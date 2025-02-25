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    以軍戰車進約旦河西岸 23年來首見

    以色列廿三日向其佔領的約旦河西岸派遣戰車，並下令軍方做好「延長停留」的準備，以打擊在這個地區難民營中的巴勒斯坦激進組織。（路透）

    以色列廿三日向其佔領的約旦河西岸派遣戰車，並下令軍方做好「延長停留」的準備，以打擊在這個地區難民營中的巴勒斯坦激進組織。（路透）

    2025/02/25 05:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕以色列軍方廿三日派遣戰車進入約旦河西岸地區，為廿三年來首見。這是「鐵牆行動」（Operation Iron Wall）的一環，旨在加強對西岸的軍事控制，並禁止數萬名被迫撤離的巴勒斯坦居民返回家園。

    鐵牆行動一環 禁數萬巴人返鄉

    以國國防部長卡茨表示，軍隊將在哲寧、圖勒凱爾姆和努爾沙姆斯等難民營長期駐紮，以「打擊恐怖主義」。這次行動距離加薩停火協議生效僅兩天，顯示以色列將軍事焦點轉向西岸北部。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，以軍此舉被視為試圖徹底摧毀該地區的武裝勢力。

    約四萬名巴人居民被迫撤離，目前居住在臨時庇護所中。哲寧市長賈拉爾說，以軍摧毀了大量住宅建築及基礎設施。根據CNN報導，以軍還在哲寧拆除了十多棟公寓建築。美聯社則提到，這次行動導致了西岸最大規模的平民流離失所。

    巴勒斯坦外交部譴責以色列此舉為「危險升級」，試圖鞏固對西岸的控制，呼籲國際社會干預。此次戰車部署讓人聯想到二○○二年的「防禦盾牌行動」。根據一九九○年代「奧斯陸協議」，哲寧名義上由巴勒斯坦自治政府管理，但實際上仍處於以色列軍事控制之下。

    另一方面，美國白宮對以色列延遲釋放巴勒斯坦囚犯的決定表示支持。美國國安會發言人休斯稱此舉是對哈瑪斯「侮辱性人質移交」的適當回應。然而，「哈瑪斯」已表態拒絕繼續談判，除非所有預定釋放的囚犯獲釋。

    隨著加薩停火協議進入脆弱階段，區域局勢可能進一步惡化。以色列總理納坦雅胡表示，以軍隨時準備恢復加薩作戰；而卡茨則強調，以色列將在西岸維持長期駐軍，以確保對該地區的全面控制。

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