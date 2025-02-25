共艦軍演侵門踏戶 紐澳同聲譴責

這張由澳洲國防軍提供的照片顯示，中國人民解放軍海軍江凱級護衛艦「衡陽號」於二月十一日在澳洲海岸附近的托雷斯海峽航行。(美聯社）

2025/02/25 05:30

批中違反國際民航標準、增強南太軍事影響力

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國海軍廿一、廿二日連續兩天在澳洲與紐西蘭間的塔斯曼海（Tasman Sea）舉行實彈軍事演習，引發兩國強烈反應，並促使紐西蘭外長彼得斯宣布將在訪問北京時，就此向中方進行交涉。紐澳批評中國未充分事先通知，此舉不僅違反國際民航標準，更凸顯中國在南太平洋日益增強的軍事影響力。

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此次演習迫使多個商業航班改道，引起澳、紐警惕。澳洲防長馬勒斯稍早指出，這是中國海軍首次在塔斯曼海進行實彈演習，稱其為「異常舉動」。紐西蘭防長柯林斯廿四日直批中國未提供足夠通知，認為此舉「不符合負責任大國的行為準則」；她說，中方軍艦火力十分強大，理應在實彈射擊前廿四到四十八小時發出通知，此舉也提醒紐西蘭，隨著區域戰略緊張局勢升級，迫切需要增加國防支出。

紐外長將訪中會王毅 推動更透明溝通機制

面對區域緊張，彼得斯預定廿五日抵達北京訪問三天，將與中國外長王毅會面。除表達對塔斯曼海演習的關切，彼得斯還計劃就庫克群島未和紐西蘭充分協商、即與中國簽署「全面戰略夥伴關係」提出質疑。他此行的核心目標之一，是推動建立更透明的溝通機制，以確保中國未來在南太平洋的軍事行動能提前告知相關國家，避免誤解與衝突。

中國國防部證實，此次演習由○五五型巡洋艦「遵義艦」領銜的戰鬥編隊執行，旨在測試海軍遠洋作戰能力，並展現全球部署決心。中方聲稱已事先發布安全通告，並指責澳洲「毫無根據地炒作話題」。演習於國際水域進行，目前三艘中國軍艦仍停留在塔斯曼海，距離澳洲塔斯馬尼亞島東方約五一九公里。中國強調行動符合國際法，並要求相關國家適應其遠洋軍事存在。

此次軍演被視為中國海軍全球擴張的重要象徵，不僅展示了戰鬥實力，也可能重塑南太平洋的安全局勢。軍事專家指出，紐澳的強烈反應與外交行動反映出對中國軍事影響力日益增長的憂慮。分析人士認為，此事可能進一步推動澳洲、紐西蘭與美國等盟國加強合作，以回應區域安全挑戰。

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