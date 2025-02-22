中國若犯台… 魯比歐：反對強行改變現狀

美國國務卿魯比歐針對中國武力犯台的可能性重申，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀，美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突，並強調不會放棄支持台灣參與國際論壇。（法新社檔案照）

2025/02/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對一旦中國侵略台灣，美國是否將保衛台灣的提問，美國國務卿魯比歐重申，美國反對任何形式的脅迫或強行改變現狀，美方不尋求引發衝突，也不希望看到衝突，並強調不會放棄支持台灣參與國際論壇。

中央社報導，魯比歐廿日晚間在社群平台Ｘ上播出的訪問中，對記者赫瑞吉表示，美國對台灣的承諾一向清楚明確，多年來也透過多屆政府展現，「我們反對任何形式的脅迫或強行改變現狀。這一直是我們的政策，也將繼續是我們的政策」。

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魯比歐指出，美國並不尋求引發衝突，也不願看到衝突，但美國多年來的政策，例如對台六項保證及台灣關係法等，已經非常明確表達，美國反對任何透過武力、威脅或脅迫改變現狀的行為。

魯比歐說，整體而言，美國一直如此處理，這也是提供穩定的方式，期盼這種方式能夠繼續提供穩定。至於中國及其國家主席習近平是否抱持相同看法，「我認為這確實存在疑問」。

美不會放棄支持台灣參與國際論壇

魯比歐強調，美國不會放棄支持台灣參與國際論壇，這些論壇中，中國不代表台灣的觀點及利益，「因此，我們將堅守我們所做出的所有承諾，但最重要的是明確表明，我們反對任何形式的強迫改變現狀行為」。

由於美國多年來「一個中國」政策是以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引，魯比歐在談到相關議題時，已經兩度不提美中三公報。聯邦參議院外交委員會上月對魯比歐出任國務卿的任命案召開聽證會，魯比歐當時就表示，美國的「一中政策」以及美國對台政策，從一九七九年以來維持一貫立場，每屆政府也都重申這項立場；美國對台政策是台灣關係法與六項保證的結合，內容包括協助台灣自衛，以及不會在任何安排中對台灣施壓。

魯比歐上任後，美國國務院十三日更新官網的美台關係現況，刪除美國長年以來「不支持台獨」的立場，新增期待兩岸分歧能以「不受脅迫、兩岸人民都能接受的方式」解決。此外，支持台灣國際參與的語氣更強烈，還提到台灣與五角大廈的合作。

美中若翻臉 川普或將支持賴清德

英國「衛報」廿一日專文指出，川普此次回鍋白宮，對台灣釋出的訊息「好壞參半」，甚至不排除應允中國要求支持台海兩岸「和平統一」。不過，川普反應難以預測，也不排除一旦美中關係惡化，反以前所未有的方式支持賴清德總統。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」中國總監蕭嫣然認為，「對北京而言，最糟的就是川普開始以前所未有的方式支持賴政府。如果美中關係破裂，可能性就會升高。」華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太研究主任葛來儀表示，美台關係可能會保持強勁，但台灣也可能面臨川普更大壓力。

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