引拿破崙名言／川普稱救國不受拘於法律 挨批擴權

美國總統川普在社群媒體援引拿破崙之言,宣稱「救國的人不違反任何法律」,他將持續對抗對其行政權力的限制。圖為川普10日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。(路透)

2025/02/17 05:30

〔編譯陳成良/綜合報導〕美國總統川普十五日引用一段傳聞來自法國軍事領袖拿破崙的名言,稱「救國者不受任何法律約束」,此言論引發廣泛關注,並被解讀為他挑戰憲法、試圖擴大總統權力的又一例證。

川普首先在其自創的社群媒體「Truth Social」上發文,並將此言論置頂。隨後,他也在另一個社群媒體X上分享並置頂該段話,顯示其希望強調這一立場並非一時衝動,白宮官方X帳號當晚也轉發了此訊息。

請繼續往下閱讀...

這句名言「救國者不受任何法律約束」(He who saves his Country does not violate any Law)據信源自拿破崙,但其具體出處仍待考證。不過,該語言情感與川普的立場高度契合。川普當選後曾表示:「許多人告訴我,上帝讓我活下來是有原因的,這個原因就是拯救我們的國家,讓美國恢復偉大」。他也多次暗示,自己曾遭遇暗殺未遂,這證明他擁有神聖權力來執行個人意志。

拿破崙於一八○四年頒布的「拿破崙法典」奠定了他後來稱帝的基礎。川普引用此言,讓外界擔憂其對法治的蔑視。

此言論引發民主黨與法律界人士的強烈批評。加州聯邦參議員謝安達在X上指責川普「說話像個真正的獨裁者」。參與川普第一次通俄門彈劾案的華府律師艾森則表示,川普此舉是在為非法行為辯護,並形容此言論為「挑釁與試探」。

紐約時報報導指出,自一月廿日重返白宮以來,川普積極擴張總統行政權,簽署多項行政命令,包括試圖單方面改寫出生公民權、大規模解僱公務員,以及關閉負責對外援助的機構等,已引發多起訴訟,指控他篡奪憲法賦予國會的權力。他的許多政策舉措暫時遭到法官的凍結,相關爭議最終可能由最高法院裁決。

紐時指出,川普團隊支持所謂的「行政權一元化理論」的擴大解釋版,這種法律意識形態認為,憲法應被理解為禁止國會對總統控制行政部門施加任何限制,包括設立獨立機構或限制總統隨意解僱任何政府官員的能力。

儘管川普表示會遵守法院裁決,但副總統范斯及顧問團隊卻在社群媒體上批評法官,甚至鼓動彈劾,挑戰司法體系。范斯本週在X上發文稱,法官無權「控制行政機關的合法權力」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法