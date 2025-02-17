終結烏俄戰爭／沙國會談 烏無意派員參加

美國中東特使魏科夫（左起）、國務卿魯比歐和國家安全顧問瓦爾茲將赴沙烏地阿拉伯啟動烏俄和平談判。（法新社）

2025/02/17 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕根據參與慕尼黑安全會議的外交官員透露，川普政府高階官員將在沙烏地阿拉伯與俄羅斯、烏克蘭代表會晤，啟動和平談判。在不具名烏國官員表示，沙國會談的消息令基輔感到「意外」，眼下也無意派代表團前往後，烏國總統澤倫斯基十五日表示烏國並未受邀，也不會參加。對於外界擔憂美俄可能不顧烏國立場逕行協商，美方承諾不會將烏克蘭排除在外，但也明言沒有歐洲參與的空間。

美排除其他歐洲國家參與

多家媒體指出，美國家安全顧問瓦爾茲、國務卿魯比歐和中東特使魏科夫將在數日內啟動烏俄和平協商，反而是川普的烏俄問題特使凱洛格非其中一員，也沒有計畫讓其他主要歐洲國家加入。

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共和黨籍美國眾議院外交委員會前主席麥考爾證實協商傳言，目標在於為川普、澤倫斯基和俄羅斯總統普廷之間的會商做好安排，以便終結戰爭，帶來和平。他強調，川普盼望和平，但得是在烏克蘭一同坐上談判桌的情況下達成。

魯比歐︰保證烏參與談判

「華爾街日報」報導，魯比歐向烏方保證，把基輔排除在和平談判之外是愚蠢之舉，華府無意如此。凱洛格進一步指出，和平進程會由烏俄當事人直接談判，美國扮演的是居中協調角色。他直言，歐洲在談判桌上不會有一席之地，縱使仍能提供意見和想法，但作為正式談判方「我不認為會發生」。

但率先披露該消息的新聞網站「政客（Politico）」歐洲版指出，烏克蘭官員對此消息感到意外，目前無意派遣代表團。烏克蘭總統澤倫斯基十五日表示，烏國未受邀赴沙國談判，並強調不會接受任何沒有烏國參與的和平協議，也不會在徵詢歐洲戰略夥伴意見前與莫斯科接觸。澤倫斯基強調，他不相信俄國準備進行談判，「川普曾對我說，普廷想要結束戰爭。我回答，他是騙子…，我不信任他」。

過去一週，美國國防部長赫格塞斯公開表明基輔應放棄保全領土和加入北大西洋公約組織（NATO）目標，以及副總統范斯厲聲批評歐洲民主現狀，在在引發歐洲領袖對跨大西洋關係的深切憂慮。被問到是否相信川普政府了解烏俄戰爭結果的利害關係時，澤倫斯基坦言，「這是我們必須努力之處…，許多不同的聲音圍繞著美國新政府，我無法確定這些意見都與我們一致」。

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