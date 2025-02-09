美日峰會／石破安全過關 難敵川普安倍情誼

石破出席日美領袖峰會帶上已故日本首相安倍晉三的英語翻譯高尾直（石破後方），藉此凸顯重視川普，希望雙方溝通順利。（路透）

2025/02/09 05:30

駐日特派員林翠儀／特稿

日本首相石破茂與美國總統川普舉行首次的「川石會」，整體而言可說是一場石破照著劇本演出的會談，背後有日本政府橫跨各省廳編寫出的劇本，處處都能看到日方的努力。此次石破雖安全過關，但要和川普發展出如同與已故首相安倍的蜜月關係，恐怕還有難度。

照本宣科 石破一路低頭唸稿

石破去年上任後，立即發表成立「亞洲版北約」構想，還有意修改日美地位協定，旋遭美方打臉，也嚇壞日本內部的相關人士。但石破這次在川石會不但支字未提雄心壯志，而且幾乎是照本宣科，包括在記者會上一路低頭唸稿，幾乎喪失個人特色。

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石破是繼以國總理納坦雅胡後第二位與川普會談的領袖，美方可說給足面子，不過兩人會談時間僅半小時，換言之，會談內容早經雙方協調定案，不會有「翻桌」意外。

據朝日新聞報導，去年美國大選前，日本政府各省廳早已為這場會談做準備，包括安排多次陪同安倍出訪的口譯哥、現任外務省日美地位協定室室長高尾直擔任口譯。高尾直的口譯曾被川普讚美為「小首相」，獲得川普和其女伊凡卡信任。

川普頻頻提安倍 次數超過石破

川普在會談中多次表示他很喜歡日本，記者會上也稱讚石破是「很堅強的男人」、「將成為非常出色的首相」，他很尊敬他，還說以前就知道他的名聲，「安倍很重視他」。

不過，川普在會面中提到安倍的名字要比石破的名字多了好幾倍。如在聯合記者會上，川普至少提到安倍的名字三次，而提到石破僅一次，其他都是用「他」或「首相」。日本觀察家甚至解讀川普開口閉口都是安倍，就是要提醒石破不能背離安倍路線。

川石會對台灣安全有所著墨，而且還加碼支持台灣有意義參與國際組織。「維持台海和平穩定」最先是由前首相菅義偉提出，當時為日方主動，背後有安倍的手筆，這次據說是美方「注文」，畢竟「支持台灣有意義地參與國際組織」最先是由前國務卿布林肯提出。石破政府上路後，包括外相岩屋毅、自民黨幹事長森山裕均被視為親中派，在此背景下，美方會有所「注文」也是可以理解。

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