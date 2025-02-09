川石首會 日對美投資1兆美元

美國總統川普美東時間七日與日本首相石破茂在白宮舉行約30分鐘的領袖峰會。（美聯社）

2025/02/09 05:30

石破送大禮 迴避川普關稅大刀

〔駐日特派員林翠儀／東京八日報導〕日本首相石破茂在與美國總統川普的白宮峰會上表示，將把日本對美投資提高到一兆美元，雙方也就日本擴大購買美國液化天然氣（LNG）達成共識，而引發日美爭議的日本製鐵收購美國鋼鐵的計畫，則被川普解讀為「投資而非收購」。石破強調對美國經濟的貢獻的事例，藉此迴避川普政府加徵關稅的措施。

日本防衛費不變 擴大購買美天然氣

針對各方擔心川普可能要求日本將防衛經費提高到佔GDP的三％，美日聯合聲明中提到，「美國對日本二○二七年度以後也將繼續徹底加強防衛力的方針表示歡迎」，亦即日本防衛費將在二○二七年度逐年增加到GDP的二％後，持續維持同樣或以上的水準。聯合聲明還提及將盡快召開外長和防長的二加二會議，石破並正式邀請川普在近期內訪日。

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川普高舉關稅大刀對付貿易逆差大國，日本無法置身事外。早在安倍擔任首相時期就曾與川普有過交手，當時安倍以日本對美投資的實際績效，取得川普信任，石破似也依循安倍手法。二○二四年美國對日貿易逆差為六八四億美元，遠低於中國的近三千億美元，但日本是美國的最大投資國，截至二○二三年對美直接投資存量已增加到七八三二億美元，連續五年保持世界領先。

川普指貿易逆差持續 可能加徵關稅

在會談中，川普如預料向石破要求消除貿易逆差，並提及若貿易不平衡持續，「加徵關稅」會成為選項。石破表示，川普就任後，日企對美投資意願提高，還列舉豐田和五十鈴汽車在美設廠計畫，進一步承諾將把對美投資的規模擴大到一兆美元，也同意增加採購美產液化天然氣，此舉除可縮小貿易逆差，也有經濟安全考量。日本液化天然氣全仰賴進口，主要來源為澳洲、馬來西亞、俄羅斯和美國，從美國進口的液化天然氣，約占總數的八％。由於美方將投入四四○億美元開發阿拉斯加的液化天然氣，石破同意增加採購也令國內擔心開發成本的轉價，將升高採購價格。

日鐵收購美鋼計畫遭阻 出現轉折

至於遭前總統拜登阻擋的日鐵收購美鋼計畫，原本一樣反對的川普，六日與美鋼高層主管會談後態度出現轉折。川石會後，川普強調，日鐵對美鋼「將是投資而非收購」，石破也表示，美鋼將加入日本技術，製造出好產品。事實上，日鐵擁有王牌技術，可製造在凍土運送天然氣的鋼管，將有助於阿拉斯加天然氣的運送，這可能是川普態度改變的因素之一。川普也預定在近期與日鐵高層進行會談。

在聯合記者會上，石破被問到川普自稱是「關稅男」，如果美國對日加徵關稅，日本是否會對美採行關稅報復，石破則表示，「不會回答假設性問題」是他在日本國會答詢一貫的作風。一旁的川普拍手叫好說，「答得妙，有抓到訣竅」。

美國總統川普美東時間7日與日本首相石破茂在白宮舉行約30分鐘的領袖峰會，會後川普在聯合記者會上，向記者展示他將贈送給石破的合照照片。（法新社）

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