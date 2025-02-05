2/7美日峰會 台海重要性有共識

日本首相石破茂（右）預定本週訪問美國，7日將與美國總統川普（左）進行就任後的首次面對面會談，預料會後發表的成果文件將強調台海和平穩定的重要性。（法新社檔案照）

2025/02/05 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京四日報導〕日本首相石破茂預定本週訪問美國，七日將與美國總統川普進行就任後的首次面對面會談。綜合日本媒體報導，雙方正在對會後預定發表的成果文件進行最後協調，其中包括明確強調「台灣海峽和平穩定的重要性」。

日本政府發言人林芳正四日正式宣布，石破預定六日至八日訪美，七日在華府與川普舉行會談。林芳正表示，希望與美國新政府之間建立牢固的信賴合作關係，將日美同盟提升到更高層次。

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川普就職後 第二個雙邊領袖會談

日本將是繼以色列之後，第二個在川普就職後舉行雙邊領袖會談的國家。石破這次訪美，將由日本外務大臣岩屋毅陪同，滯美期間僅有一天，因此石破妻子佳子將不會同行。

對於首次「川石會」的會談內容，石破近日在國會備詢時也多所提及。共同社報導，石破三日在眾議院預算委員會中表示，就他所知，「川普對台灣有著非常強烈的問題意識」，基於中國擴張海上霸權，日美兩國對法治、自由且開放印太的概念共同認識，他認為不會出現分歧。

日本放送協會（NHK）報導，日美雙方正在協調川石會的成果文件，石破希望能就應對中國等問題，在維持和強化以法治為基礎的國際秩序上達成共識。

中國和台灣議題將是這次會談的重點之一，日本經濟新聞報導，由於無法排除中國武力犯台的可能性，川石會預計將再次確認台海和平穩定的重要性。

日美領袖峰會首次將台海重要性列入聯合聲明，是在二○二一年拜登與菅義偉舉行的「拜菅會」。報導指出，日美將步調一致應對中國，並與川普政府磨合立場。

擬邀川普訪日 參加四月大阪世博會

另外，石破也有意邀請川普今年內訪問日本，尤其是四月即將開幕的大阪世界博覽會，日本希望邀請川普參加，並藉此敦促川普加強美國對印太地區的參與。

除安全保障領域外，日本也希望在經濟和科技等廣泛領域加強合作，以深化日美同盟。石破日前在國會也提到，希望就兩國在半導體領域合作的重要性達成共識。

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