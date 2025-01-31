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    美日領袖有望2/7會談

    日媒報導，美國總統川普（左）與日本首相石破茂首次面對面會談可望下月七日於美國華府舉行。（美聯社、法新社檔案照）

    日媒報導，美國總統川普（左）與日本首相石破茂首次面對面會談可望下月七日於美國華府舉行。（美聯社、法新社檔案照）

    2025/01/31 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕日本朝日新聞與共同社三十日報導，日本首相石破茂和廿日上台的美國總統川普為鞏固雙方信任關係，兩人首次面對面會談可望下月七日於美國華府舉行。據報導，加強美日安全和經濟領域合作為川石會兩大重點議題，將針對中國和北韓威脅下的日本安全與美日同盟威懾對策達成共識。

    多名知情人士廿九、三十日陸續向上述兩日本媒體透露上述時間表。面對路透詢問，日本外務省發言人只說「具體時間尚未確定」，未否認將有川石會。事實上，石破茂廿九日已表達對下月兩人會談的高度期待，重申「希望盡快實現。透過元首間的坦率討論，構建牢固的信任合作關係，把同盟提升到新高度。」

    據朝日新聞指出，石破茂二月將當面向川普表達日本有意分擔盟友責任的態度，並在強化「自由開放的印度─太平洋」發揮相應作用；其目標是與川普建立個人關係和信任，並就進一步深化日美同盟達成協議。共同社則指出，鑑於中國野心動作頻頻、北韓持續開發核武與道道飛彈，美日除了自身同盟，也有賴日、美、澳洲、印度以及日、美、南韓等志同道合國家合作應對方針的一致性。

    朝日新聞報導，主張「美國優先」的川普，可能在會上對日本提出進口產品增加關稅、進一步提高國防開支的要求；對此，石破茂計劃強調日本公司在美創造就業機會的前景，並做出日本國防支出占國內生產毛額（GDP）二％的承諾。共同社亦得知，川普屆時可能要求日方進一步增加防衛費，而石破茂將當面說明日本大幅提高相關預算的政策方針。

    共同社另指出，川普三日正式基於戰略上保護美國產業的必要性，以「國家安全」為由出手阻止日本鋼鐵業龍頭「日本製鐵」前年底宣布收購美國鋼鐵大廠「美國鋼鐵」一事，也將是川石會主要議題；屆時石破茂將以日本為對美最大投資國的身分，爭取擴大投資，可能在會上提出更多對美投資計畫。

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