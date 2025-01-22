世衛與中國隱疫 早惹怒川普

美國總統川普的就職遊行改為在第一資本體育館內舉行，川普在簽署行政命令後，將筆投向在場觀禮的熱情民眾。（法新社）

2025/01/22 05:30

批世衛拿美最多錢 卻與中沆瀣一氣

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿日簽署兩道行政命令，分別退出遏阻全球暖化趨勢的「巴黎氣候協定」及「世界衛生組織」（WHO）。川普批評巴黎協定缺乏公正性且索價過高，並責備世衛對新冠疫情和其他國際衛生危機的處理不當。

美是WHO最大資助國 貢獻總經費18％

川普批評世衛未能從成員國的不當政治影響力中獨立運作，對美國提出偏頗且沉重的財政要求，「世衛和所有人都在敲詐美國，這樣的情況不會再發生」。川普在二○二○年，便以世衛與中國在誤導全球武漢肺炎（COVID-19）病毒源頭上沆瀣一氣決定退出，但生效前便遭拜登政府撤銷。離開世衛代表美國疾病管制暨預防中心（CDC）日後將無法從世衛拿到來自全球的各種資料。

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美國是世衛最大資助國，貢獻總經費的十八％，世衛二○二四至二五年的預算為六十八億美元（約二二四六億台幣）。簽署命令後，美國將在十二個月內退出並停止所有財政資助。依照美國法律，退出世衛必須在一年前通知，並支付所有剩餘款項。

須正式告知聯合國後 一年後退出

向來對全球暖化抱持懷疑立場的川普，稱氣候變遷論述是一場「騙局」，於二○二○年十一月第一任期結束前，退出巴黎氣候協定。前總統拜登接任後，隨即於隔年二月重新加入。二○一六年簽署的巴黎氣候協定，核心宗旨為以工業化前氣溫水準為基礎，控制全球平均氣溫升幅低於攝氏二度，以及限制增溫幅度在攝氏一．五度以內。

美國是現今僅次於中國的全球第二大碳排放國，退出協定勢必衝擊全球減碳效果。根據規定，美國得正式告知聯合國並經過一年程序後退出。

宣布能源緊急狀態 擴大油氣鑽探

川普表示，「美國不會在中國製造污染卻免於責罰的同時，破壞自身產業」。川普宣布進入「國家能源緊急狀態」，以擴大國內石油與天然氣的鑽探規模；另簽署命令指示聯邦機構拒絕拜登政府任內做出的國際氣候資助承諾，還以風力發電機醜陋、昂貴又危害野生動物為由，宣布暫停新的聯邦離岸風電租賃。

對美國再次退出，聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾回應，巴黎協定的大門仍然敞開，歡迎所有國家的建設性參與。歐盟氣候行動執委胡克斯特拉稱此是「不幸的發展」，並警告全球暖化的代價高昂，恐將是「災難性的現實」。

據聯合國報告，依目前趨勢，本世紀的全球升溫將超過攝氏三度。科學家警告，此程度將引發海平面升高、熱浪和毀滅性風暴等嚴重氣候衝擊。

專家稱恐削弱潔淨能源市場競爭力

亞洲社會政策研究所（ASPI）氣候專家李碩（Li Shuo，譯音）向「路透」表示，退出協定恐削弱美國對中國在太陽能及電動車等潔淨能源市場的競爭力。

對於川普政府一次退出兩大國際合作機制，中國外交部發言人郭嘉昆在廿一日聲稱，「氣候變化是全人類面臨的共同挑戰，沒有一個國家能夠置身事外」，以及「世衛組織作用只應加強，不應削弱」。

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