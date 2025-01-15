以哈停火協議 可望敲定

以色列與哈瑪斯的加薩走廊停火談判傳出取得突破性進展，可望在20日美國候任總統川普就職典禮前敲定。圖為以色列持續空襲加薩市的住宅區。（法新社）

2025/01/15 05:30

首階段6週停火期 釋放33名以色列人質

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」的加薩走廊停火談判，傳出在癥結點上取得突破性進展，提案獲雙方正面回應，十四日在卡達展開最後一輪會談。美國候任總統川普聲稱，可望在廿日總統就職典禮前敲定。目前傳出協議主要內容為停火六週，哈瑪斯釋放卅三名以色列人質。

川普︰20日總統就職典禮前達成

歷經數月談判，以色列和哈瑪斯本月初在卡達首都杜哈重啟非直接談判，主要由卡達、美國居中協調。負責應對哈瑪斯的卡達總理穆罕默德，是弭平雙方最終歧見的重要角色；以方則由美國總統拜登的中東特使麥格克，與川普任命的準中東特使魏科夫推動。

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拜登在卸任前的外交政策總結談話中指出，「我們所建立的協議將讓人質獲釋並停止戰鬥，為以色列帶來安全，並向巴勒斯坦人民提供大量人道援助。他們在這場由哈瑪斯發動的戰爭中飽受苦難，猶如置身地獄」。川普十三日接受「極限新聞」（Newsmax）專訪時表示，就他所知，以哈協議接近完成，時間點或許就在本週。

協議第一階段將有四十二天停火期，預計釋放的卅三名人質中包括死者遺體，但會以兒童、婦女、女性士兵、五十歲以上男性及傷病者等生者為主；以色列將釋放一千名巴勒斯坦囚犯，並逐步撤出加薩走廊。雙方將在第一階段停火期間，持續就更多人質交換和終結戰爭措施進行談判。

美國國家安全顧問蘇利文已與穆罕默德和以國官員通話，認為有明確的可能性達成停火協議，「停火協議往正確方向前進，是當前的共識」。以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）也證實，談判取得進展，「看起來比先前的條件要好得多」。以色列高層官員透露，以方已準備好待一切確定後立即實施；哈瑪斯官員亦稱，談判在某些核心議題上有所斬獲，正努力儘快敲定剩餘細節。

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