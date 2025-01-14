虛張聲勢？ 華郵︰北京準備正面迎戰川普

（美聯社檔案照）

2025/01/14 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普再過一週就要入主白宮，各界密切注意對中國立場強硬的內閣將如何出招。華盛頓郵報十三日分析，北京已採取一系列商業、外交和軍事作為，從限制關鍵原料出口到對美國網路發起攻擊，都顯示北京不再像川普首任期間一樣被動應對，而是準備好與川普新政府正面對抗。

貿易外交先開戰、駭客頻侵美

在川普就任前，中國已先行對美展開貿易戰，上月禁止向美出口具有高科技和軍事用途的關鍵原料，包括鎵、鍺、銻和超硬材料，本月初又研擬限制鋰、鎵等電動車電池、晶片生產所需的關鍵原料出口。外交方面，北京正設法利用川普不可預測的外交政策可能導致的美國同盟裂縫，加強與開發中國家的聯繫，包括印尼日前加入金磚國家集團（BRICS）；又與美國的亞太安全夥伴和解，包括緩和與四方安全對話（QUAD）成員國之一日本的緊張關係。

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與此同時，儘管北京矢口否認，但與北京有關聯的駭客組織接連入侵美國網路，除了電信系統和關鍵基礎設施外，連財政部都證實遇駭。去年底，中國軍方更疑似曝光兩架第六代戰機，並派出數量破紀錄的軍艦在台灣周遭海域出沒。

中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，「川普首任對中國的打壓讓中國放棄對美國的幻想，增強中國的團結性」，北京應將川普回歸視為推動自身科技發展，以及與國際合作夥伴接觸的「法寶」。中國前外交官、復旦大學中國外交研究中心主任任曉也說，在與川普打交道四年後，中國對他更加了解，「我們更有信心、更有準備」。智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國正做好準備，等待川普將採取多強、多快的行動。

中國經濟低迷 內政外交多重考驗

然而，北京的虛張聲勢並不總是與現實相符。中國經濟仍受消費者信心疲軟、房地產長期低迷、通貨緊縮拖累，即使去年底推出十兆人民幣的救經濟措施，但去年國內生產毛額仍被預測將低於五％的成長目標。中國去年相繼傳出國防部長和中共中央軍委會委員貪腐受查，也可能阻礙習近平軍事現代化議程。至於與日本在東海釣魚台列嶼主權問題上的紛爭、與印度在邊境上的衝突等，則都考驗著中國的對外關係。

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