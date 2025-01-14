為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    虛張聲勢？ 華郵︰北京準備正面迎戰川普

    （美聯社檔案照）

    （美聯社檔案照）

    2025/01/14 05:30

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國候任總統川普再過一週就要入主白宮，各界密切注意對中國立場強硬的內閣將如何出招。華盛頓郵報十三日分析，北京已採取一系列商業、外交和軍事作為，從限制關鍵原料出口到對美國網路發起攻擊，都顯示北京不再像川普首任期間一樣被動應對，而是準備好與川普新政府正面對抗。

    貿易外交先開戰、駭客頻侵美

    在川普就任前，中國已先行對美展開貿易戰，上月禁止向美出口具有高科技和軍事用途的關鍵原料，包括鎵、鍺、銻和超硬材料，本月初又研擬限制鋰、鎵等電動車電池、晶片生產所需的關鍵原料出口。外交方面，北京正設法利用川普不可預測的外交政策可能導致的美國同盟裂縫，加強與開發中國家的聯繫，包括印尼日前加入金磚國家集團（BRICS）；又與美國的亞太安全夥伴和解，包括緩和與四方安全對話（QUAD）成員國之一日本的緊張關係。

    與此同時，儘管北京矢口否認，但與北京有關聯的駭客組織接連入侵美國網路，除了電信系統和關鍵基礎設施外，連財政部都證實遇駭。去年底，中國軍方更疑似曝光兩架第六代戰機，並派出數量破紀錄的軍艦在台灣周遭海域出沒。

    中國人民大學重陽金融研究院院長王文表示，「川普首任對中國的打壓讓中國放棄對美國的幻想，增強中國的團結性」，北京應將川普回歸視為推動自身科技發展，以及與國際合作夥伴接觸的「法寶」。中國前外交官、復旦大學中國外交研究中心主任任曉也說，在與川普打交道四年後，中國對他更加了解，「我們更有信心、更有準備」。智庫亞洲協會中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）表示，中國正做好準備，等待川普將採取多強、多快的行動。

    中國經濟低迷 內政外交多重考驗

    然而，北京的虛張聲勢並不總是與現實相符。中國經濟仍受消費者信心疲軟、房地產長期低迷、通貨緊縮拖累，即使去年底推出十兆人民幣的救經濟措施，但去年國內生產毛額仍被預測將低於五％的成長目標。中國去年相繼傳出國防部長和中共中央軍委會委員貪腐受查，也可能阻礙習近平軍事現代化議程。至於與日本在東海釣魚台列嶼主權問題上的紛爭、與印度在邊境上的衝突等，則都考驗著中國的對外關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播