美英挺烏 擴大制裁俄2石油巨擘

英國及美國分別宣布對俄國能源部門實施制裁，對象包括俄國石油巨擘「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft），此為美國迄今對俄國能源部門祭出的最嚴厲制裁。（法新社檔案照）

2025/01/12 05:30

〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於俄羅斯進犯烏克蘭近三年仍不歇手，英國及美國政府十日分別宣布對俄國能源部門實施制裁，對象包括俄國石油巨擘「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft）和「蘇爾古特石油天然氣公司」（Surgutneftegas）。即將卸任的拜登政府證實，此為美國迄今對俄國能源部門祭出的最嚴厲制裁，旨在賦予美國協助促成烏俄之間「正義和平」的額外影響力，因為該部門是俄國總統普廷對烏戰爭「至今最大收入來源」。

美國財政部宣布對近八十個實體和個人實施制裁，包括一八三艘運油船、俄羅斯石油貿易商和油田供應商、前述兩家石油巨頭及其子公司廿七家，以履行七大工業國集團（G7）在「減少俄國能源收入上的承諾」 。

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拜登在白宮向媒體表示，「普廷現在處境很艱難，而我認為，讓他沒有任何喘息空間來繼續進行他持續做的可怕事非常重要。」他坦承油價可能每加侖上漲三到四美分，但制裁措施對俄國將有「更深遠影響」。

英國外交大臣拉米則強調，前述兩家石油巨擘的利潤「方便」普廷侵略烏克蘭，「而我們從普廷手中拿走的每一盧布，都有助於拯救烏克蘭人性命。 」

全球油價立刻上漲

消息傳出後，全球油價立刻上漲，預計三月交付的北海布蘭特原油價格來到每桶七十九．六八美元，漲幅達三．六％。

烏克蘭總統澤倫斯基對此給予肯定，直言「這些措施擾亂俄國戰爭機器整體供應鏈，對俄國戰爭機器的財務基礎造成重大打擊」，俄國從石油中獲得的收入愈少，「和平就會愈早恢復」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫則在英、美正式制裁的風聲傳出前，便指控拜登政府試圖給即將上任的候任總統川普留下「盡可能沉重的遺產」。俄羅斯天然氣工業石油公司則抨擊美、英制裁「毫無根據、非法且違反自由競爭原則」。

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