為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美英挺烏 擴大制裁俄2石油巨擘

    英國及美國分別宣布對俄國能源部門實施制裁，對象包括俄國石油巨擘「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft），此為美國迄今對俄國能源部門祭出的最嚴厲制裁。（法新社檔案照）

    英國及美國分別宣布對俄國能源部門實施制裁，對象包括俄國石油巨擘「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft），此為美國迄今對俄國能源部門祭出的最嚴厲制裁。（法新社檔案照）

    2025/01/12 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕鑑於俄羅斯進犯烏克蘭近三年仍不歇手，英國及美國政府十日分別宣布對俄國能源部門實施制裁，對象包括俄國石油巨擘「俄羅斯天然氣工業石油公司」（Gazprom Neft）和「蘇爾古特石油天然氣公司」（Surgutneftegas）。即將卸任的拜登政府證實，此為美國迄今對俄國能源部門祭出的最嚴厲制裁，旨在賦予美國協助促成烏俄之間「正義和平」的額外影響力，因為該部門是俄國總統普廷對烏戰爭「至今最大收入來源」。

    美國財政部宣布對近八十個實體和個人實施制裁，包括一八三艘運油船、俄羅斯石油貿易商和油田供應商、前述兩家石油巨頭及其子公司廿七家，以履行七大工業國集團（G7）在「減少俄國能源收入上的承諾」 。

    拜登在白宮向媒體表示，「普廷現在處境很艱難，而我認為，讓他沒有任何喘息空間來繼續進行他持續做的可怕事非常重要。」他坦承油價可能每加侖上漲三到四美分，但制裁措施對俄國將有「更深遠影響」。

    英國外交大臣拉米則強調，前述兩家石油巨擘的利潤「方便」普廷侵略烏克蘭，「而我們從普廷手中拿走的每一盧布，都有助於拯救烏克蘭人性命。 」

    全球油價立刻上漲

    消息傳出後，全球油價立刻上漲，預計三月交付的北海布蘭特原油價格來到每桶七十九．六八美元，漲幅達三．六％。

    烏克蘭總統澤倫斯基對此給予肯定，直言「這些措施擾亂俄國戰爭機器整體供應鏈，對俄國戰爭機器的財務基礎造成重大打擊」，俄國從石油中獲得的收入愈少，「和平就會愈早恢復」。

    克里姆林宮發言人佩斯科夫則在英、美正式制裁的風聲傳出前，便指控拜登政府試圖給即將上任的候任總統川普留下「盡可能沉重的遺產」。俄羅斯天然氣工業石油公司則抨擊美、英制裁「毫無根據、非法且違反自由競爭原則」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播