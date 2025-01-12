中國打造大型專用駁船 疑為攻台

軍聞網站披露，中國正在建造疑似5艘看似為兩棲攻擊行動量身打造的新型大型駁船。分析家認為，這種可充當移動式碼頭的專用駁船，非常適合中國武力犯台時，將穿越台灣海峽的人員與裝備，送上台灣的道路。圖為航行在廈門港的中國駁船。（彭博檔案照）

2025/01/12 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕軍事新聞網站「海軍新聞」（Naval News）十日報導，中國正在建造至少五艘看似為兩棲攻擊行動量身打造的大型駁船。分析家直指，這種可充當移動式碼頭的專用駁船，確實非常適合中國武力犯台時，將穿越台灣海峽的人員與裝備直接送上台灣的道路。

報導指出，關注中國造船廠的國防分析家發現，廣東省的廣州造船廠有至少三艘、但也可能是五艘或更多的特殊駁船，這些駁船的船首有延伸出來的長路橋，疑似與共軍日後登陸台灣有關。多個消息來源證實，中國確實在打造這種專用駁船，海軍專家一致認為，這些船最有可能用於兩棲登陸。

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船首有延伸長路橋 可充當移動式碼頭

據報導，每艘駁船的船首都有長逾一二○公尺的路橋，可從駁船直通沙灘後方的沿岸道路或堅硬地面；船尾則有可供其他船隻停靠與卸貨的開放平台。有些駁船還有可升降的支柱，以便在惡劣天氣中提供穩定平台。此外，駁船在運作時也能充當碼頭，從其他貨船上卸載卡車與坦克。

一般認為，台灣本島僅少數海灘適合兩棲登陸，且將受到嚴密防守；共軍雖然可能先控制漁村或港口，再大舉登陸，但共軍的任何奪島企圖，都會發生在可預測之地。如今披露的這些專用駁船，已改變前述觀點。

這些駁船類似二次大戰期間盟軍為登陸諾曼地而打造的人工港。對國防分析師而言，打造這類專用駁船是預警潛在入侵的一大指標，就其規模與數量觀之，顯然不可能從事民間用途；各駁船設計各異，也不像是接單打造。

英國智庫「地緣戰略理事會」的海權研究員索爾茲伯里說，中國侵台勢必需要以大量船隻將人員與裝備快速送過海峽，尤其是裝甲車等。這些可充當移動碼頭的專用駁船，看似特別適合共軍侵台，或讓中國至少享有槓桿選擇權。專業國防分析師席孟（Damien Symon）則認為，這些專用駁船適合與中國的大型民用渡輪船隊對接，中國的滾裝船（汽車渡輪）就是為了運載包括重型主戰車在內的軍車而建。

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