「不賣就禁」TikTok聲請暫緩又被駁回

位在加州卡爾弗市的TikTok總部。（路透檔案照）

2024/12/15 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國「字節跳動」（ByteDance）公司旗下短影音平台TikTok（抖音國際版）日前提出「緊急聲請」，尋求美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院暫緩「不賣就禁」法案，希望爭取更多時間，以待美國最高法院審理。然而，上訴法院十二日駁回緊急聲請，這意味TikTok必須在法案明年一月十九日生效前上訴至最高法院，尋求推翻法案，否則就會面臨禁制，導致逾一．七億名美國用戶受影響。

美國政府以有害國家安全為由，限期TikTok與母公司字節跳動脫離，否則美國谷歌、蘋果等應用程式商店將予以下架，也無法提供更新和維修。字節跳動和TikTok批評此舉違憲並提出上訴，但哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院已在六日駁回。該公司九日再向聯邦巡迴上訴法院提出緊急聲請，希望爭取更多時間，以待美國最高法院審理禁令是否違憲，卻遭上訴法院再度駁回。

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最新裁決意味，TikTok必須迅速向最高法院提訴，尋求終止禁令。除非最高法院推翻「不賣就禁」法案，否則TikTok的命運掌握在現任總統拜登手中，由他決定是否將明年一月十九日強制出售的期限延長九十天，待明年一月廿日川普上任後再行定奪。

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾，及民主黨首席議員克利什納穆希十三日敦請谷歌母公司Alphabet及蘋果準備好明年一月十九日將TikTok從應用程式商店移除，也再次敦促TikTok執行長周受資出售TikTok，「國會已果斷採取行動，捍衛美國國安，並保護TikTok美國用戶免受中共影響」。共和黨籍參議員霍利也表示，TikTok的問題是受到北京監督，字節跳動必須出售，美國法律對此沒有迴旋餘地。

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