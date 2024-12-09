敘國阿塞德家族 54年鐵腕統治終結

沙姆解放組織領導的敘利亞反抗軍聯盟，8日宣布攻佔首都大馬士革。（法新社）

2024/12/09 05:30

內戰淪國際勢力的代理戰爭

〔編譯張沛元、陳成良／綜合報導〕敘利亞總統巴夏爾‧阿塞德在反抗軍攻入首都大馬士革後出逃，目前下落不明，甚至傳出座機疑似墜毀，為他在導致國家分崩離析、甚至淪為區域與國際強權代理人戰爭的長年內戰中的結局，劃下倉促且戲劇性的句點。阿塞德出逃標誌著敘利亞長達近十四年的內戰落幕，由阿塞德家族統治近五十四年的大馬士革政權也正式終結。

阿塞德廿四年前為延續家族政治王朝時上台，許多人曾期盼這名年僅卅四歲、接受西方教育的眼科醫生，能以年輕改革者之姿，一掃其軍事強人出身的亡父、前總統哈菲茲‧阿塞德（Hafez al-Assad）鐵腕統治卅年的陰霾。而看似溫和宅男的阿塞德上任之初，確實也曾令人耳目一新，包括釋放政治犯、開放更大的言論空間、主動與西方接觸，以及對民營企業開放，一度被譽為「大馬士革之春」。

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然而，由於敘利亞獨裁體制不變，阿塞德上台後的改革氣氛也迅速消散；異議人士被抓捕入獄，經濟改革反而助長「寄生式」的裙帶關係與貪腐。隨著二○○三年美軍進攻伊拉克，翻轉中東權力平衡，敘利亞與西方的關係也漸趨緊張；據稱有敘利亞高層涉案的二○○五年黎巴嫩總理哈里里（Rafik al-Hariri）遇刺案，讓雙方關係更為惡化。

因此，當敘利亞在二○一一年三月爆發反政府抗爭時，原本並非老父原本屬意接班人的阿塞德，為鎮壓異己重返嚴酷路線。

老阿塞德原本屬意長子巴希爾（Bassel al-Assad）接班，但他在一九九四年的一場車禍中喪生。正在倫敦行醫的阿塞德被召回國，接受軍事訓練並晉升上校，為日後執政鋪路。二○○○年，國會甚至為他降低總統年齡限制，使其能順利當選。

隨著人民起義擴大為全面內戰，以伊朗與俄羅斯為靠山的阿塞德下令部隊轟炸反對派控制的城市，甚至遭西方指控使用化學武器、沙林毒氣與毀滅性的「桶爆彈」（barrel bomb），但阿塞德一概否認。

近14年內戰 50萬人死亡

近十四年的內戰造成近五十萬人死亡，戰前兩千三百萬人口中有半數流離失所，政府監獄還頻頻爆出大規模虐囚與未經審判便逕自處決的駭人事件。一度膠著的內戰在十一月下旬出現變化，西北部反抗勢力發動突襲，再加上阿塞德友軍陷入其他衝突而自顧不暇（俄羅斯陷入烏克蘭戰場僵局，伊朗扶植的黎巴嫩「真主黨」與巴勒斯坦「哈瑪斯」與以色列鏖戰），敘國政府軍迅速崩潰，最終導致阿塞德王朝覆沒。

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