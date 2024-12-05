南韓「政」盪牽動亞太 衝擊美韓關係

南韓最大在野黨「共同民主黨」等反對黨國會議員4日在國會大廈前抗議，要求總統尹錫悅下台。（法新社）

2024/12/05 05:30

美將延後重要軍事合作計畫

〔編譯陳成良、駐日特派員林翠儀／綜合報導〕南韓總統尹錫悅三日突然宣布戒嚴，六小時後緊急撤回，震撼國內外。美國對此表達嚴重關切，重要軍事合作計畫因而延後，美韓關係面臨挑戰。日本、瑞典等國政要紛紛延後訪韓行程，中國與北韓也密切關注此事，東北亞局勢更加撲朔迷離。

美嚴重關切 坦承事前未獲告知

美國對此事尤為敏感，坦承事前未獲告知，對此事表達「嚴重關切」。原定舉行的核諮商小組（NCG）會議和相關兵棋推演被無限期延後。NCG小組為尹錫悅的重要倡議，旨在強化南韓回應核威脅的能力，此次延後凸顯美韓同盟面臨重大挑戰。

請繼續往下閱讀...

美國國務卿布林肯發表聲明，樂見尹錫悅解除戒嚴，並重申美國對南韓及其同盟關係的支持，期盼南韓和平合法地解決內部分歧。然而，紐約時報指出，南韓事先未告知美方將實施戒嚴，令華府措手不及，尤其對重視民主外交的拜登政府更顯尷尬，此次戒嚴風波讓美韓關係面臨空前考驗。

多國政要延後訪韓 日憂關係倒退

日本首相石破茂也對此事表達關切，石破與防衛大臣中谷元預計分別於本月底和明年一月訪韓的行程因此生變。前首相菅義偉原定十五日訪韓的行程已經取消，瑞典總理克里斯特森也延後與尹錫悅的峰會，顯示此事已對日韓關係及南韓的國際形象造成衝擊。

日本內部更擔心南韓政局混亂，將使已經回暖的兩國關係再度進入寒冬期。尹錫悅在二○二二年上任後，便積極修復日韓關係。此外，在美國斡旋下，二三年七月首度於美國大衛營舉行美日韓三國峰會，為三國從以往美日、美韓的雙邊同盟，走向三方合作鋪路。去年美日韓啟動三方共享北韓飛彈發射情報，今年更連續舉辦兩次三邊聯合軍演。

產經新聞報導，由於尹錫悅將面臨彈劾等處分，政治生命可能提早結束，最大在野黨「共同民主黨」很可能重掌政權，但黨魁李在明為超級反日派，四月還曾表示「台海問題無關韓國，不管台灣變成怎樣，都與我們無關」。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，中國、北韓與俄羅斯正密切觀察事態發展，儘管北韓迄今保持沉默，但可能將此危機視為機會，進一步發動武器測試或挑釁行動，以牽制南韓並增強談判籌碼。此外，中俄長期反對美國在亞洲的軍事部署，可能藉機削弱美韓同盟影響力，強化自身區域地位。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法