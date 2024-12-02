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    金磚國家若去美元 川普嗆課100%關稅

    美國總統當選人川普警告，金磚國家若試圖削弱美元強勢貨幣地位，將對其課徵一○○％關稅。圖為中國國家主席習近平（前排由左至右）、俄羅斯總統普廷、南非總統拉瑪佛沙，今年十月出席在俄國喀山舉行的金磚國家峰會。（路透檔案照）

    美國總統當選人川普警告，金磚國家若試圖削弱美元強勢貨幣地位，將對其課徵一○○％關稅。圖為中國國家主席習近平（前排由左至右）、俄羅斯總統普廷、南非總統拉瑪佛沙，今年十月出席在俄國喀山舉行的金磚國家峰會。（路透檔案照）

    2024/12/02 05:30

    在社群平台發文 要求承諾不會創造一個新的「金磚貨幣」

    〔編譯魏國金／綜合報導〕美國總統當選人川普上月三十日威脅，由中國、俄羅斯等九國組成的「金磚國家」（BRIC）若採取行動，削弱美元強勢貨幣的地位，將對其課徵一○○％的關稅。

    川普在其自創的社群平台「真相社群」（Truth Social）發文說，「我們要求這些國家承諾不會創造一個新的金磚貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代美元的強勢地位，否則他們將面臨一○○％的關稅，並應預期向美好的美國經濟出口道別」。

    儘管在全球商業活動中，美元是迄今被使用最多的貨幣，然而金磚國家與其他開發中國家表示，已受夠美國在全球金融體系中的優勢地位。

    根據國際貨幣基金（IMF），美元在全球外匯儲備中的占比達五十八％，同時，原油等大宗商品的交易主要使用美元；然而，隨著金磚國家的國內生產總值（GDP）不斷成長，以及該聯盟意圖以非美元貨幣交易、即去美元化，威脅了美元的主導地位。

    金磚國家包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非、埃及、衣索匹亞、伊朗與阿拉伯聯合大公國；土耳其、亞塞拜然與馬來西亞已申請加入，另有一些國家表達入會興趣。

    十月間，俄羅斯總統普廷在金磚國家高峰會上指控美國將美元「武器化」的行為是「重大錯誤」。俄國尤其積極推動成立新的支付系統，以替代環球銀行金融電信協會（SWIFT）的支付系統，讓其得以避開西方制裁，並與夥伴國家進行貿易。二○二二年二月底，俄國因為入侵烏克蘭而被逐出連結兩百多國、逾一萬一千多個金融機構的SWIFT。

    川普指出，金磚國家「沒有機會」在全球貿易中取代美元，而任何試圖讓此事發生的國家「應該向美國市場道別」。

    華府智庫︰美元將持續主導國際貨幣

    研究顯示，美元作為全球首要儲備貨幣的地位短期內不會有其他貨幣可以匹敵。華府智庫「大西洋理事會」評估美元作為全球首要儲備貨幣地位的模型顯示，美元「短中期是安全的」，並將持續主導其他貨幣。

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