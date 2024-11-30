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    星百餘名公務員 收到深偽勒索郵件

    新加坡多達31個政府機構26日起收到「深偽」勒索郵件，聲稱握有百餘名官員與公務人員不雅影片，星國警方已就此展開調查。圖為新加坡總理黃循財28日訪問泰國曼谷。（歐新社）

    新加坡多達31個政府機構26日起收到「深偽」勒索郵件，聲稱握有百餘名官員與公務人員不雅影片，星國警方已就此展開調查。圖為新加坡總理黃循財28日訪問泰國曼谷。（歐新社）

    2024/11/30 05:30

    〔編譯周虹汶／綜合報導〕新加坡數位發展及新聞部廿八日公告，逾卅個政府機構廿六日起就公務信箱收到勒索郵件一事通報政府科技局，威脅者聲稱手中握有「不雅影片」待公開，要求支付五萬加密「泰達幣」（約一六二．五萬台幣）贖金，收件的官員與公務人員多達百餘名，但「政府對利用深度偽造進行勒索或騷擾的行為採取零容忍立場」，警方已展開調查。

    新加坡聯合早報指出，收到這波勒索郵件的星國政府機構多達卅一個，其中包括十二名男性部長、高級政務部長和高級政務次長；但此問題不僅存在於新加坡，香港立法會也有成員廿三日收到類似信件。

    勒索郵件內容與影片截圖大同小異，僅影中人頭像有別，似乎取自職業社群媒體「領英」等公開平台。資訊安全專家指出，事涉「深度偽造」技術，為基於人工智慧的人體圖像合成技術應用，可將既有圖像或影片疊加至目標圖像或影片上，包括利用網路駭侵取得的個人資料，都讓「深偽」影片製作更容易；而星國「做為金融、貿易與治理中心，握有重要資訊和權勢人士，讓他更可能面臨鎖定其財富與地位的攻擊。」

    星國數位發展及新聞部長暨內政部第二部長楊莉明廿八日透過臉書貼文指出，詐騙者利用低成本的偽造技術，將取自網路的受害者面孔疊加到虛假圖像上，今年稍早即有星國民眾受害，近日改鎖定「聯絡方式很容易在網路上找到」的星國公職人員。她提醒，若收到類似郵件，應保持冷靜、勿回覆詐騙者、勿轉帳任何金額，並立即向警方報案。

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